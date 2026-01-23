شقيقة مؤثر شهير تتعرض للخيانة .. جدال عالي السقف بين ميسا عطالله و بدر الحرش

حلقة مليئة بالمشاعر والاعترافات الصادمة، من بكاء على إلى قصص سجن ومعاناة لا تُنسى، مرورًا بنقاشات عائلية شائكة وخلافات عالية السقف داخل الاستديو.



مؤثرة لبنانية شهيرة تنهار بالبكاء بسبب شقيقتها وتكشف ما حصل أمام الكاميرا، ومؤثر سوري يروي تفاصيل 28 يومًا قضاها في السجن في ظروف قاسية لا تُنسى.

نقاش جريء حول حضانة الأولاد بعد الطلاق، يكشف خلاله أب عن حرمان طليقته من أولادهما، بينما تعود مؤثرة لبنانية بذاكرتها إلى طفولة مليئة بالأسرار.

جدال محتدم بعد تعرّض شقيقة مؤثر شهير للخيانة، ومواقف صادمة يرويها نبيل صوالحة عن شخص ادّعى أحقيته بالورثة، بتعليق ناري يفتح باب .

وفي حساس، نجم شهير يتحدث بصراحة عن تغيّر ديانة ابنه، برسالة إنسانية تتخطى الأحكام المسبقة وتضع العائلة أولًا.