حقيقة نقل عادل امام إلى المستشفى… نقيب الممثلين يحسم الجدل

وفي رد حاسم، نفى الدكتور ، نقيب المهن التمثيلية، هذه الأنباء، مؤكداً في تصريحات صحفية أن يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أزمة صحية تستدعي نقله إلى المستشفى، موضحاً أنه يقضي وقته حالياً مع عائلته وأحفاده في أجواء هادئة.

وأضاف زكي أن ما يتم تداوله لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، داعياً إلى تحري الدقة قبل نشر غير مؤكدة عن الحالة الصحية للفنانين.

وجاء هذا النفي بعد انتشار صورة حديثة لعادل إمام من حفل زفاف حفيده رامي، ظهر فيها محاطاً بأفراد عائلته، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور، واعتُبر دليلاً واضحاً على أن الزعيم بخير ويستمتع بحياته العائلية بعيداً عن الأضواء.