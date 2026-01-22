صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر

وظهرت الجزائري في المقطع وهي تقترب من منى واصف بكل احترام وتقبّل يدها أمام زملائها، في لفتة اعتبرها المتابعون تعبيرًا صادقًا عن التقدير والمحبة لمسيرة فنية استثنائية ولرمز من رموز الدراما . المشهد العفوي حمل دلالات كبيرة، وأعاد إلى الواجهة قيمة الوفاء بين الفنانين، بعيدًا عن الأضواء الرسمية والمنصّات.الفيديو انتشر بسرعة كبيرة، وانهالت التعليقات التي أشادت برقيّ التصرف وبالعلاقة الإنسانية التي تجمع النجمتين، معتبرين أن ما حدث هو تكريم معنوي يوازي أي جائزة.كثيرون رأوا في اللقطة صورة نادرة لاحترام الجيل المخضرم من الفنانين، ورسالة تقدير لمنى واصف التي تُعد مدرسة قائمة بحد ذاتها في الأداء والالتزام الفني.اللافت أن هذا المشهد البسيط سرق الأضواء من أجواء الحفل الصاخبة، ليؤكد أن بعض اللحظات الصادقة قادرة على ترك أثر أعمق من أي خطاب أو ظهور رسمي، وهو ما جعل الفيديو يتصدر الترند ويتحوّل إلى حديث الجمهور والإعلام.