صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر
صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر
صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر

فن

2026-01-22 | 11:12
صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر
صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر

في لقطة إنسانية لافتة خطفت أنظار الجمهور، تصدّر اسم الفنانة السورية صباح الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو يوثّق موقفًا مؤثرًا جمعها بالفنانة القديرة منى واصف في كواليس حفل جوي أووردز.

وظهرت صباح الجزائري في المقطع وهي تقترب من منى واصف بكل احترام وتقبّل يدها أمام زملائها، في لفتة اعتبرها المتابعون تعبيرًا صادقًا عن التقدير والمحبة لمسيرة فنية استثنائية ولرمز من رموز الدراما العربية. المشهد العفوي حمل دلالات كبيرة، وأعاد إلى الواجهة قيمة الوفاء بين الفنانين، بعيدًا عن الأضواء الرسمية والمنصّات.
الفيديو انتشر بسرعة كبيرة، وانهالت التعليقات التي أشادت برقيّ التصرف وبالعلاقة الإنسانية التي تجمع النجمتين، معتبرين أن ما حدث هو تكريم معنوي يوازي أي جائزة. 
كثيرون رأوا في اللقطة صورة نادرة لاحترام الجيل المخضرم من الفنانين، ورسالة تقدير لمنى واصف التي تُعد مدرسة قائمة بحد ذاتها في الأداء والالتزام الفني.
اللافت أن هذا المشهد البسيط سرق الأضواء من أجواء الحفل الصاخبة، ليؤكد أن بعض اللحظات الصادقة قادرة على ترك أثر أعمق من أي خطاب أو ظهور رسمي، وهو ما جعل الفيديو يتصدر الترند ويتحوّل إلى حديث الجمهور والإعلام.

الأمير ويليام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل لاول مرة رسميا

أعلن قصر كينسينغتون أن الأمير ويليام، ولي عهد المملكة المتحدة، يستعد للقيام بأول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير المقبل، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية بارزة، وتتزامن مع اقتراب البلدين من إحياء الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية في عام 2027.

أعلن قصر كينسينغتون أن الأمير ويليام، ولي عهد المملكة المتحدة، يستعد للقيام بأول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير المقبل، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية بارزة، وتتزامن مع اقتراب البلدين من إحياء الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية في عام 2027.

تصدّر اسم الممثلة الكويتية شجون الهاجري محركات البحث ومنصات التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مؤثّر يوثّق لحظة انهيارها بالبكاء داخل المصحّة، فور الإعلان عن فوزها بجائزة ضمن حفل جوي اووردز.

اشعل بوستر مسلسل "مولانا"، انتاج شركة الصباح وبطولة تيم حسن ونور علي ومنى واصف وغيرهم من نجوم سوريا، حماس الجمهور.

