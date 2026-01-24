ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يستقبلان مولودهما الأول "الياس"

وأعلن الزوجان الخبر عبر حسابيهما الرسميين على ، من خلال مقطع فيديو قصير ومعبر، ظهر فيه جزء من يد مولودهما الصغيرة، في بسيط لكنه مؤثر، أرفقاه بتعليق مقتضب حمل الاسم وتاريخ الولادة: "إلياس، 23/1/2026".

وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل واسع، محققًا تفاعلًا كبيرًا، حيث انهالت التعليقات التي حملت عبارات التهنئة والدعوات بالخير والصحة والسعادة للطفل ووالديه.