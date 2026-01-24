الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يستقبلان مولودهما الأول &quot;الياس&quot;
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يستقبلان مولودهما الأول "الياس"
A-
A+

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يستقبلان مولودهما الأول "الياس"

فن

2026-01-24 | 04:59
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يستقبلان مولودهما الأول "الياس"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يستقبلان مولودهما الأول "الياس"

في حدث عائلي مميّز خطف قلوب المتابعين، استقبل الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحمة مولودهما الأول الذي أطلقا عليه اسم "إلياس"، وذلك في 23 كانون الثاني/يناير، في لحظة إنسانية حملت الكثير من الفرح والمشاعر الصادقة، وتحوّلت سريعًا إلى حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الزوجان الخبر السعيد عبر حسابيهما الرسميين على إنستغرام، من خلال مقطع فيديو قصير ومعبر، ظهر فيه جزء من يد مولودهما الصغيرة، في مشهد بسيط لكنه مؤثر، أرفقاه بتعليق مقتضب حمل الاسم وتاريخ الولادة: "إلياس، 23/1/2026".

وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل واسع، محققًا تفاعلًا كبيرًا، حيث انهالت التعليقات التي حملت عبارات التهنئة والدعوات بالخير والصحة والسعادة للطفل ووالديه.

اقرأ ايضا في فن

وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض
10:31

وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض

فُجع الوسط الفني اليمني بوفاة الفنان محمد مقبل، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، ليطوي برحيله صفحة فنية تركت أثرًا واضحًا في الدراما التلفزيونية اليمنية، وخصوصًا في ذاكرة جمهور محافظة الحديدة التي ينتمي إليها.

10:31

وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض

فُجع الوسط الفني اليمني بوفاة الفنان محمد مقبل، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، ليطوي برحيله صفحة فنية تركت أثرًا واضحًا في الدراما التلفزيونية اليمنية، وخصوصًا في ذاكرة جمهور محافظة الحديدة التي ينتمي إليها.

اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة
10:18

اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الحادثة المأساوية التي شهدتها مدينة طرابلس بعد انهيار مبنى سكني في منطقة القبة، معبّرة عن غضبها وحزنها مما آلت إليه الأوضاع.

10:18

اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الحادثة المأساوية التي شهدتها مدينة طرابلس بعد انهيار مبنى سكني في منطقة القبة، معبّرة عن غضبها وحزنها مما آلت إليه الأوضاع.

أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد “العندليب الأبيض”
08:13

أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد “العندليب الأبيض”

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بدء تحرّك قانوني عاجل ضد أحد صُنّاع المحتوى على تطبيق تيك توك، يُطلق على نفسه لقب “العندليب الأبيض”، وذلك على خلفية استخدام اسم وصورة الفنان الراحل دون أي موافقة رسمية أو أدبية، في تصرّفات اعتبرتها الأسرة إساءة مباشرة لتاريخه الفني وتشويهًا متعمّدًا لرمزيته.

08:13

أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد “العندليب الأبيض”

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بدء تحرّك قانوني عاجل ضد أحد صُنّاع المحتوى على تطبيق تيك توك، يُطلق على نفسه لقب “العندليب الأبيض”، وذلك على خلفية استخدام اسم وصورة الفنان الراحل دون أي موافقة رسمية أو أدبية، في تصرّفات اعتبرتها الأسرة إساءة مباشرة لتاريخه الفني وتشويهًا متعمّدًا لرمزيته.

اخترنا لك
وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض
10:31
اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة
10:18
أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد “العندليب الأبيض”
08:13
بعد فحوصات رسمية… استبعاد دوغوكان جونجور من “شراب التوت” نهائيًا
08:06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026