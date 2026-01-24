صوت لا يُنسى وحكاية تُروى بهدوء… أمل حجازي ضيفة Neshan X

تحلّ الفنانة أمل حجازي ضيفةً على برنامج Neshan X مع الاعلامي اللبناني نيشان في حلقة استثنائية تحمل طابعًا إنسانيًا وفكريًا مختلفًا، حيث تفتح قلبها للحديث عن مسيرتها الفنية التي شقّت طريقها بهدوء وتركت أثرًا لا يُمحى في الذاكرة .