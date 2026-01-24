الأخبار
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرد على أنباء تدهور الوضع المادي لوالده
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرد على أنباء تدهور الوضع المادي لوالده
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرد على أنباء تدهور الوضع المادي لوالده

فن

2026-01-24 | 05:01
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرد على أنباء تدهور الوضع المادي لوالده
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرد على أنباء تدهور الوضع المادي لوالده

أصدر الدكتور أحمد أبو زهرة بيانًا رسميًا للرد على الشائعات التي جرى تداولها مؤخرًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أن والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يمر بضائقة مادية ولا يستطيع توفير احتياجاته الأساسية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأن الأسرة قررت التحرك قانونيًا ضد مروّجيها.

وأوضح أحمد أبو زهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن الأسرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بحملات ممنهجة تهدف إلى جذب التفاعل والتريندات على حساب سمعة والده وتاريخه الفني، مشددًا على أن ما تم نشره لا يمتّ إلى الواقع بصلة.

وأشار إلى أن بعض الصفحات تعمّدت نشر صور مفبركة وتصريحات مختلقة، منسوبة إليه وإلى والده، تتضمن ما يشبه استغاثات كاذبة تزعم عدم قدرة الفنان على شراء الدواء أو توفير الطعام والشراب، مؤكدًا أن كل ما ورد في هذا السياق مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة ولم تحدث مطلقًا.

وأكد نجل الفنان أن هذا السلوك يُعد تشهيرًا صريحًا بالأسرة، وانتهاكًا واضحًا للخصوصية، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ لمحاسبة كل من شارك في نشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وفي سياق متصل، تطرّق أحمد أبو زهرة إلى ملف الحجز الذي أُثير خلال الفترة الماضية، معربًا عن تقديره لوزير المالية على سرعة الاستجابة وفتح تحقيق عاجل في الموضوع. وأوضح أن التحقيق أسفر عن رفع الحجز عن حساب والده، مؤكدًا أن هذا الملف بات في طريقه إلى الإغلاق.

وأضاف أن والده معتزل الفن منذ أكثر من خمس سنوات، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لإنهاء أي التزامات إدارية أو ضريبية عالقة، بما يضمن طيّ هذا الملف بشكل نهائي.

ويأتي هذا البيان في ظل حالة من التضامن الواسع من جمهور الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذين عبّروا عن استيائهم من الشائعات المتداولة، مؤكدين تقديرهم لمسيرته الفنية الطويلة، ورفضهم استغلال اسمه في أخبار مفبركة لا تخدم سوى البحث عن التفاعل.

 

