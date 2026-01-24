نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرد على أنباء تدهور الوضع المادي لوالده

وأوضح أبو زهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع ، أن الأسرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بحملات ممنهجة تهدف إلى جذب التفاعل والتريندات على حساب سمعة والده وتاريخه الفني، مشددًا على أن ما تم نشره لا يمتّ إلى الواقع بصلة.

وأشار إلى أن بعض الصفحات تعمّدت نشر صور مفبركة وتصريحات مختلقة، منسوبة إليه وإلى والده، تتضمن ما يشبه استغاثات كاذبة تزعم عدم قدرة الفنان على شراء الدواء أو توفير الطعام والشراب، مؤكدًا أن كل ما ورد في هذا السياق مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة ولم تحدث مطلقًا.

وأكد نجل الفنان أن هذا السلوك يُعد تشهيرًا صريحًا بالأسرة، وانتهاكًا واضحًا للخصوصية، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ لمحاسبة كل من شارك في نشر أو ترويج هذه الكاذبة، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وفي سياق متصل، تطرّق أحمد أبو زهرة إلى ملف الحجز الذي أُثير خلال الفترة الماضية، معربًا عن تقديره لوزير المالية على سرعة الاستجابة وفتح تحقيق عاجل في الموضوع. وأوضح أن التحقيق أسفر عن رفع الحجز عن حساب والده، مؤكدًا أن هذا الملف بات في طريقه إلى الإغلاق.

وأضاف أن والده معتزل الفن منذ أكثر من خمس سنوات، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لإنهاء أي التزامات إدارية أو ضريبية عالقة، بما يضمن طيّ هذا الملف بشكل نهائي.

ويأتي هذا البيان في ظل من التضامن الواسع من جمهور الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذين عبّروا عن استيائهم من الشائعات المتداولة، مؤكدين تقديرهم لمسيرته الفنية الطويلة، ورفضهم استغلال اسمه في مفبركة لا تخدم سوى البحث عن التفاعل.