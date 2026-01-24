هيفاء وهبي تشعل أجواء الرياض برقصها الخليجي وتعلمها الغزل السعودي

أحيت النجمة هيفاء وهبي مساء الجمعة 23 كانون الثاني/يناير حفلاً غنائياً حاشداً ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة ، في ليلة فنية استثنائية جمعت بين الغناء والاستعراض والتفاعل المباشر مع الجمهور، وسط حضور كثيف عكس حجم شعبيتها الواسعة وحضورها اللافت على الساحة الفنية العربية. منذ لحظة صعودها إلى المسرح، أشعلت وهبي الأجواء بطاقة عالية، وقدّمت عرضاً متكاملاً اتّسم بالحيوية والتنوّع، حيث بدت منسجمة مع الجمهور السعودي الذي تفاعل معها بالغناء والتصفيق والهتافات.



وخلال الحفل، خطفت وهبي الأنظار عندما قدّمت وصلة رقص على الطريقة الخليجية على خشبة المسرح، في لاقى إعجاب الحاضرين، خاصة مع مشاركتها عدداً من الرجال الذين ارتدوا الجلباب والعُقال، ما أضفى طابعاً احتفالياً تفاعلياً عكس روح المكان واحترامها للثقافة المحلية. هذه اللحظة تحوّلت سريعاً إلى حديث الجمهور على ، واعتُبرت من أبرز لقطات السهرة.