هيفاء وهبي تشعل أجواء الرياض برقصها الخليجي وتعلمها الغزل السعودي

وخلال الحفل، خطفت وهبي الأنظار عندما قدّمت وصلة رقص على الطريقة الخليجية على خشبة المسرح، في مشهد
لاقى إعجاب الحاضرين، خاصة مع مشاركتها عدداً من الرجال الذين ارتدوا الجلباب والعُقال، ما أضفى طابعاً احتفالياً تفاعلياً عكس روح المكان واحترامها للثقافة المحلية. هذه اللحظة تحوّلت سريعاً إلى حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي
، واعتُبرت من أبرز لقطات السهرة.
كما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو آخر ظهرت فيه وهبي وهي تطلب من أحد السعوديين أن يعلّمها “الغزل السعودي”، في لقطة عفوية عكست خفّة ظلّها وقدرتها على كسر الحواجز مع الجمهور، وتعزيز حالة
الألفة والتقارب داخل القاعة.
فنياً، قدّمت وهبي خلال السهرة باقة من أشهر أغانيها التي شكّلت محطات أساسية في مسيرتها، إلى جانب أعمال أحدث، حيث تفاعل الجمهور معها بشكل لافت، وردّد كلمات الأغاني بحماسة واضحة. وخصّت الحاضرين بأغنيتها الجديدة “بدنا نروق”، التي لاقت صدىً كبيراً منذ إطلاقها، لتتحوّل إلى واحدة من أكثر لحظات الحفل حيوية، مع تفاعل جماعي عكس نجاح الأغنية وانتشارها.