طبيب شيرين عبد الوهاب يخرج عن صمته ويكشف عن حالتها الصحية

فُجع الوسط الفني اليمني بوفاة الفنان محمد مقبل، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، ليطوي برحيله صفحة فنية تركت أثرًا واضحًا في الدراما التلفزيونية اليمنية، وخصوصًا في ذاكرة جمهور محافظة الحديدة التي ينتمي إليها.
علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الحادثة المأساوية التي شهدتها مدينة طرابلس بعد انهيار مبنى سكني في منطقة القبة، معبّرة عن غضبها وحزنها مما آلت إليه الأوضاع.
أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بدء تحرّك قانوني عاجل ضد أحد صُنّاع المحتوى على تطبيق تيك توك، يُطلق على نفسه لقب “العندليب الأبيض”، وذلك على خلفية استخدام اسم وصورة الفنان الراحل دون أي موافقة رسمية أو أدبية، في تصرّفات اعتبرتها الأسرة إساءة مباشرة لتاريخه الفني وتشويهًا متعمّدًا لرمزيته.