طبيب شيرين عبد الوهاب يخرج عن صمته ويكشف عن حالتها الصحية

فُجع الوسط الفني اليمني بوفاة الفنان محمد مقبل، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، ليطوي برحيله صفحة فنية تركت أثرًا واضحًا في الدراما التلفزيونية اليمنية، وخصوصًا في ذاكرة جمهور محافظة الحديدة التي ينتمي إليها.



