بعد فحوصات رسمية… استبعاد دوغوكان جونجور من “شراب التوت” نهائيًا

وجاء القرار عقب صدور نتائج فحوصات الشعر والدم، والتي أظهرت وجود مواد مخدرة من بينها الحشيش والكوكايين، الأمر الذي دفع إدارة القناة إلى اتخاذ خطوة حاسمة بإنهاء التعاقد فورًا، التزامًا بسياستها الصارمة المتعلقة بسلوكيات العاملين في أعمالها الدرامية.

وفي هذا السياق، أكدت الصحافية التركية Birsen Altuntaş عبر منصة X أن القناة تعتمد نهجًا واضحًا لا يقبل التهاون، يقوم على عدم الاستمرار في التعاون مع أي ممثل يثبت تعاطيه المخدرات، مشيرة إلى أن مشاركة دوغوكان جونجور في المسلسل انتهت بشكل نهائي ولا رجعة فيه.

ولم يقتصر القرار على فسخ التعاقد فقط، بل شمل أيضًا حذف جميع مشاهده التي لم تُعرض بعد من الحلقات المقبلة، إلى جانب إزالة لقطاته من الإعلانات الترويجية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عرض المسلسل بسلاسة ودون أي إرباك في جدول البث أو تطور الأحداث.

وبالتوازي مع ذلك، باشرت الشركة المنتجة رسميًا البحث عن ممثل جديد لتجسيد شخصية “فاتح أونال”، تمهيدًا لاستكمال خط الأحداث الدرامية للموسم الحالي، مع الحرص على الحفاظ على تماسك الحبكة واستمرارية السرد دون تأخير أو تعديل جذري في مسار القصة.

وتعود جذور القضية إلى توقيف دوغوكان جونجور مؤخرًا ضمن عملية في إسطنبول استهدفت شبكات يُشتبه بتورطها في قضايا مخدرات، وضمت عددًا من الفنانين ومؤثري . ورغم الإفراج عنه لاحقًا بعد أخذ العينات اللازمة وتحويلها إلى معهد الطب الشرعي، فإن النتائج الإيجابية شكّلت نقطة تحول حاسمة أنهت وجوده في العمل بشكل نهائي.

القرار أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الفنية والجماهيرية، بين مؤيد لصرامة القناة ورافض لتأثير القضية على مصير شخصية محورية في أحد أنجح الأعمال الدرامية التركية حاليًا.