4 آب "الحقيقة الضائعة"
بعد فحوصات رسمية… استبعاد دوغوكان جونجور من “شراب التوت” نهائيًا
بعد فحوصات رسمية… استبعاد دوغوكان جونجور من “شراب التوت” نهائيًا
بعد فحوصات رسمية… استبعاد دوغوكان جونجور من “شراب التوت” نهائيًا

فن

2026-01-24 | 08:06
بعد فحوصات رسمية… استبعاد دوغوكان جونجور من “شراب التوت” نهائيًا
بعد فحوصات رسمية… استبعاد دوغوكان جونجور من "شراب التوت" نهائيًا

أعلنت قناة Show TV قرارًا رسميًا بإنهاء مشاركة الممثل التركي دوغوكان جونجور في مسلسل Kızılcık Şerbeti المعروف عربيًا باسم “شراب التوت”، وذلك بعد ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وفق نتائج فحوصات طبية رسمية، ما أدى إلى إسدال الستار على شخصية “فاتح أونال” التي يجسدها ضمن أحداث العمل.

وجاء القرار عقب صدور نتائج فحوصات الشعر والدم، والتي أظهرت وجود مواد مخدرة من بينها الحشيش والكوكايين، الأمر الذي دفع إدارة القناة إلى اتخاذ خطوة حاسمة بإنهاء التعاقد فورًا، التزامًا بسياستها الصارمة المتعلقة بسلوكيات العاملين في أعمالها الدرامية.

وفي هذا السياق، أكدت الصحافية التركية Birsen Altuntaş عبر منصة X أن القناة تعتمد نهجًا واضحًا لا يقبل التهاون، يقوم على عدم الاستمرار في التعاون مع أي ممثل يثبت تعاطيه المخدرات، مشيرة إلى أن مشاركة دوغوكان جونجور في المسلسل انتهت بشكل نهائي ولا رجعة فيه.

ولم يقتصر القرار على فسخ التعاقد فقط، بل شمل أيضًا حذف جميع مشاهده التي لم تُعرض بعد من الحلقات المقبلة، إلى جانب إزالة لقطاته من الإعلانات الترويجية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عرض المسلسل بسلاسة ودون أي إرباك في جدول البث أو تطور الأحداث.

وبالتوازي مع ذلك، باشرت الشركة المنتجة رسميًا البحث عن ممثل جديد لتجسيد شخصية “فاتح أونال”، تمهيدًا لاستكمال خط الأحداث الدرامية للموسم الحالي، مع الحرص على الحفاظ على تماسك الحبكة واستمرارية السرد دون تأخير أو تعديل جذري في مسار القصة.

وتعود جذور القضية إلى توقيف دوغوكان جونجور مؤخرًا ضمن عملية أمنية واسعة في إسطنبول استهدفت شبكات يُشتبه بتورطها في قضايا مخدرات، وضمت عددًا من الفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم الإفراج عنه لاحقًا بعد أخذ العينات اللازمة وتحويلها إلى معهد الطب الشرعي، فإن النتائج الإيجابية شكّلت نقطة تحول حاسمة أنهت وجوده في العمل بشكل نهائي.

القرار أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الفنية والجماهيرية، بين مؤيد لصرامة القناة ورافض لتأثير القضية على مصير شخصية محورية في أحد أنجح الأعمال الدرامية التركية حاليًا.

 

وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض
وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض

فُجع الوسط الفني اليمني بوفاة الفنان محمد مقبل، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، ليطوي برحيله صفحة فنية تركت أثرًا واضحًا في الدراما التلفزيونية اليمنية، وخصوصًا في ذاكرة جمهور محافظة الحديدة التي ينتمي إليها.

اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة
اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الحادثة المأساوية التي شهدتها مدينة طرابلس بعد انهيار مبنى سكني في منطقة القبة، معبّرة عن غضبها وحزنها مما آلت إليه الأوضاع.

أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد “العندليب الأبيض”
أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد “العندليب الأبيض”

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بدء تحرّك قانوني عاجل ضد أحد صُنّاع المحتوى على تطبيق تيك توك، يُطلق على نفسه لقب “العندليب الأبيض”، وذلك على خلفية استخدام اسم وصورة الفنان الراحل دون أي موافقة رسمية أو أدبية، في تصرّفات اعتبرتها الأسرة إساءة مباشرة لتاريخه الفني وتشويهًا متعمّدًا لرمزيته.

وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض
اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة
أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد “العندليب الأبيض”
طبيب شيرين عبد الوهاب يخرج عن صمته ويكشف عن حالتها الصحية
