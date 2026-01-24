زوجة طارق الشيخ تتهمه بالضرب وتحرّر محضرًا في قسم الشرطة

ووفق ما ورد في البلاغ، أفادت الزوجة بتعرضها لاعتداء جسدي عقب مشادة كلامية تطورت بشكل مفاجئ، مؤكدة أنها أُصيبت بجرح قطعي في يدها اليمنى نتيجة الواقعة، وهو ما تم إثباته ضمن المحضر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها إلى أن الخلافات بين الطرفين بدأت لأسباب أسرية، قبل أن تتصاعد حدّتها وتتحول إلى اشتباك داخل المنزل، انتهى بقيام طارق الشيخ بالاعتداء على زوجته، وفق ما جاء في أقوالها.

وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحضر وإخطار بالواقعة، لتباشر التحقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة لتثير من الجدل بين جمهور المطرب ، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية خلال الفترة المقبلة، وسط طارق الشيخ الصمت حتى الآن وعدم صدور أي تعليق رسمي منه بشأن الاتهامات الموجهة إليه.