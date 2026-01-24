الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زوجة طارق الشيخ تتهمه بالضرب وتحرّر محضرًا في قسم الشرطة
زوجة طارق الشيخ تتهمه بالضرب وتحرّر محضرًا في قسم الشرطة
A-
A+

زوجة طارق الشيخ تتهمه بالضرب وتحرّر محضرًا في قسم الشرطة

فن

2026-01-24 | 08:16
زوجة طارق الشيخ تتهمه بالضرب وتحرّر محضرًا في قسم الشرطة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
زوجة طارق الشيخ تتهمه بالضرب وتحرّر محضرًا في قسم الشرطة

حرّرت عبير محسن، زوجة المطرب الشعبي المصري طارق الشيخ، محضرًا رسميًا في قسم شرطة الأهرام، اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب داخل مسكن الزوجية، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما خلال الساعات الماضية.

ووفق ما ورد في البلاغ، أفادت الزوجة بتعرضها لاعتداء جسدي عقب مشادة كلامية تطورت بشكل مفاجئ، مؤكدة أنها أُصيبت بجرح قطعي في يدها اليمنى نتيجة الواقعة، وهو ما تم إثباته ضمن المحضر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية إلى أن الخلافات بين الطرفين بدأت لأسباب أسرية، قبل أن تتصاعد حدّتها وتتحول إلى اشتباك داخل المنزل، انتهى بقيام طارق الشيخ بالاعتداء على زوجته، وفق ما جاء في أقوالها.

وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحضر وإخطار النيابة العامة بالواقعة، لتباشر التحقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة لتثير حالة من الجدل بين جمهور المطرب الشعبي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية خلال الفترة المقبلة، وسط التزام طارق الشيخ الصمت حتى الآن وعدم صدور أي تعليق رسمي منه بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

 

اقرأ ايضا في فن

اول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها محمد عبد المنصف بعد الصلح بينهما
12:00

اول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها محمد عبد المنصف بعد الصلح بينهما

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام صورة جديدة جمعتها بزوجها حارس المرمى السابق محمد عبد المنصف، في أول ظهور لافت لهما معًا بعد الأزمة التي مرّا بها خلال الفترة الماضية، والتي أُثيرت عقب تداول أنباء عن زواجه سرًا من فنانة شابة.

12:00

اول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها محمد عبد المنصف بعد الصلح بينهما

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام صورة جديدة جمعتها بزوجها حارس المرمى السابق محمد عبد المنصف، في أول ظهور لافت لهما معًا بعد الأزمة التي مرّا بها خلال الفترة الماضية، والتي أُثيرت عقب تداول أنباء عن زواجه سرًا من فنانة شابة.

وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض
10:31

وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض

فُجع الوسط الفني اليمني بوفاة الفنان محمد مقبل، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، ليطوي برحيله صفحة فنية تركت أثرًا واضحًا في الدراما التلفزيونية اليمنية، وخصوصًا في ذاكرة جمهور محافظة الحديدة التي ينتمي إليها.

10:31

وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض

فُجع الوسط الفني اليمني بوفاة الفنان محمد مقبل، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، ليطوي برحيله صفحة فنية تركت أثرًا واضحًا في الدراما التلفزيونية اليمنية، وخصوصًا في ذاكرة جمهور محافظة الحديدة التي ينتمي إليها.

اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة
10:18

اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الحادثة المأساوية التي شهدتها مدينة طرابلس بعد انهيار مبنى سكني في منطقة القبة، معبّرة عن غضبها وحزنها مما آلت إليه الأوضاع.

10:18

اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الحادثة المأساوية التي شهدتها مدينة طرابلس بعد انهيار مبنى سكني في منطقة القبة، معبّرة عن غضبها وحزنها مما آلت إليه الأوضاع.

اخترنا لك
اول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها محمد عبد المنصف بعد الصلح بينهما
12:00
وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض
10:31
اليسا تعلق على حادثة طرابلس المأساوية: كل شتوة بتحمل معها مصيبة
10:18
أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد “العندليب الأبيض”
08:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026