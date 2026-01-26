جويل مردينيان تودع والدها بكلمات مؤثرة: بطلي الخارق

عاجل
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فن

2026-01-26 | 03:33
نعت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان والدها جونيل، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، عبّرت فيها عن حزنها العميق لفقدانه واصفة اياه بـ"بطلها الخارق".

وفي التفاصيل شاركت جويل متابعيها كلمات موجعة في وداع والدها، عبّرت فيها عن قسوة المرض وألم الفقد، معتبرة أن السرطان سرق منها أغلى ما تملك، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من الجمهور.
وتحدثت جويل عن صفات والدها الإنسانية، مؤكدة أنه كان مصدر الفرح والقوة في حياتهم، رجلًا شجاعًا ونبيلًا، يضع راحة الآخرين قبل راحته، حتى في أصعب لحظات مرضه.
وأشارت إلى أن والدها غرس في أبنائه أجمل القيم، وترك بصمة عميقة ستظل حاضرة في تفاصيل حياتهم اليومية.و
واستعادت جويل ملامح من شخصية والدها، معبّرة عن إعجابها بصوته وحضوره، ومؤكدة أنه كان بالنسبة لها ثروة حقيقية، ليس بما يملك، بل بما منح من حب واهتمام ودعم.
وربطت جويل صفات والدها بأحفاده، موضحة أنها ترى شجاعته ولطفه وملامحه في أطفال العائلة، مؤكدة أن حبه لا يزال يحيط بهم من كل مكان، وأن ذكراه ستبقى حيّة بينهم.
واختتمت جويل رسالتها بكلمات وداع مؤثرة، عبّرت فيها عن حبها الكبير لوالدها، مشيرة إلى أنها ستظل فخورة بانتمائها إليه، وأنه سيبقى حاضرًا في قلبها وبيتها إلى الأبد.

