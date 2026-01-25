الأخبار
وفاة والد خبيرة التجميل جويل مردينيان بعد معاناة مع المرض
وفاة والد خبيرة التجميل جويل مردينيان بعد معاناة مع المرض
A-
A+

وفاة والد خبيرة التجميل جويل مردينيان بعد معاناة مع المرض

فن

2026-01-25 | 12:10
وفاة والد خبيرة التجميل جويل مردينيان بعد معاناة مع المرض
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة والد خبيرة التجميل جويل مردينيان بعد معاناة مع المرض

خيم الحزن خلال الساعات الماضية على عائلة خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، عقب تداول خبر وفاة والدها بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفادت به صفحة «شربليتا» المتخصصة بمتابعة أخبار الفن والمشاهير.

A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)

 

الخبر شكّل صدمة لمتابعي مردينيان، خاصة أن العائلة كانت تمر بفترة صعبة على أكثر من صعيد.

 وبحسب المعلومات المتداولة، كان والد جويل مردينيان يعاني من وضع صحي حرج في الفترة الأخيرة، حيث خضع للعلاج في العاصمة البريطانية لندن، إلا أن حالته لم تتحسن، ليسدل الموت ستاره عليه، تاركًا حزنًا عميقًا في قلوب عائلته وكل من عرفه. وتشير المعطيات إلى أن جثمان الراحل سيُنقل إلى لبنان خلال الفترة المقبلة، ليوارى الثرى في مدافن العائلة، وسط أجواء من الحزن والأسى، وبمشاركة الأهل والأصدقاء والمحبين

اقرأ ايضا في فن

اللبنانية بروكس نادر تحسم حقيقة ارتباطها بالنجم بن أفليك
10:04

اللبنانية بروكس نادر تحسم حقيقة ارتباطها بالنجم بن أفليك

حسمت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية من أصول لبنانية بروكس نادر الجدل المثار حول حياتها العاطفية، بعدما نفت بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دخولها في علاقة مع نجم هوليوود بن أفليك.

10:04

اللبنانية بروكس نادر تحسم حقيقة ارتباطها بالنجم بن أفليك

حسمت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية من أصول لبنانية بروكس نادر الجدل المثار حول حياتها العاطفية، بعدما نفت بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دخولها في علاقة مع نجم هوليوود بن أفليك.

محمد امام يعلق على جدل لقب "النمبر وان" ويحسمها: هو عادل إمام
09:54

محمد امام يعلق على جدل لقب "النمبر وان" ويحسمها: هو عادل إمام

علق الفنان محمد إمام على لقبه الجديد والذي أطلقه عليه الجمهور وهو "الكينج" وهو اللقب الذي يطلقه كل جمهور ومحبي النجم محمد منير عليه.

09:54

محمد امام يعلق على جدل لقب "النمبر وان" ويحسمها: هو عادل إمام

علق الفنان محمد إمام على لقبه الجديد والذي أطلقه عليه الجمهور وهو "الكينج" وهو اللقب الذي يطلقه كل جمهور ومحبي النجم محمد منير عليه.

كانييه ويست يثير قلق معجبيه حول حالته الصحية
06:40

كانييه ويست يثير قلق معجبيه حول حالته الصحية

أثار النجم الأمريكي كانييه ويست قلق معجبيه حول حالته الصحية في أحدث ظهور جمعه بزوجته بيانكا سينسوري، أثناء توجههما لحضور العرض الخاص لفيلم The Housemaid بطولة سيدني سويني بمدينة لوس أنجلوس.

06:40

كانييه ويست يثير قلق معجبيه حول حالته الصحية

أثار النجم الأمريكي كانييه ويست قلق معجبيه حول حالته الصحية في أحدث ظهور جمعه بزوجته بيانكا سينسوري، أثناء توجههما لحضور العرض الخاص لفيلم The Housemaid بطولة سيدني سويني بمدينة لوس أنجلوس.

