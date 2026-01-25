وفاة والد خبيرة التجميل جويل مردينيان بعد معاناة مع المرض

View this post on Instagram
الخبر شكّل صدمة لمتابعي مردينيان، خاصة أن العائلة كانت تمر بفترة صعبة على أكثر من صعيد.
وبحسب المعلومات المتداولة، كان والد جويل مردينيان يعاني من وضع صحي حرج في الفترة الأخيرة، حيث خضع للعلاج في العاصمة البريطانية لندن، إلا أن حالته لم تتحسن، ليسدل الموت ستاره عليه، تاركًا حزنًا عميقًا في قلوب عائلته وكل من عرفه. وتشير المعطيات إلى أن جثمان الراحل سيُنقل إلى لبنان خلال الفترة المقبلة، ليوارى الثرى في مدافن العائلة، وسط أجواء من الحزن والأسى، وبمشاركة الأهل والأصدقاء والمحبين
حسمت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية من أصول لبنانية بروكس نادر الجدل المثار حول حياتها العاطفية، بعدما نفت بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دخولها في علاقة مع نجم هوليوود بن أفليك.
علق الفنان محمد إمام على لقبه الجديد والذي أطلقه عليه الجمهور وهو "الكينج" وهو اللقب الذي يطلقه كل جمهور ومحبي النجم محمد منير عليه.
أثار النجم الأمريكي كانييه ويست قلق معجبيه حول حالته الصحية في أحدث ظهور جمعه بزوجته بيانكا سينسوري، أثناء توجههما لحضور العرض الخاص لفيلم The Housemaid بطولة سيدني سويني بمدينة لوس أنجلوس.