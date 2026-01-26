حكمـان قضائيان نهائيان ينصفان حياة الفهد ويضعان حدًا للإساءة والتشهير

وأوضح الاتحاد
في بيان رسمي أن الحكمين جاءا نتيجة متابعة قانونية دقيقة، مثمّنًا الجهود المهنية التي بذلتها المكاتب القانونية الموكلة بالقضيتين، والتي أثمرت قرارات نهائية أعادت الاعتبار للفنانة، وكرّست مبدأ المحاسبة القانونية بحق كل من يتجاوز حدود النقد إلى الإساءة العلنية.
وأكد البيان أن هذه الأحكام لا تندرج في إطار الانتصار الشخصي فقط، بل تحمل رسالة واضحة مفادها أن التشهير عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي لن يبقى دون مساءلة، وأن القانون كفيل بحماية السمعة والكرامة العامة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا المسار القضائي يأتي أيضًا في سياق الحفاظ على المكانة الفنية والاعتبارية لحياة الفهد
، التي تشغل منصب نائب رئيس
مجلس إدارة الاتحاد
، مشددًا على أن احترام الرموز الثقافية جزء لا يتجزأ من احترام المجتمع نفسه.
وخُتم البيان بالتأكيد على الاستمرار في مواجهة أي إساءة تطال الفنانين، ودعم كل مسار قانوني يضمن الحقوق ويصون القيم المهنية والأخلاقية في الوسط الفني.