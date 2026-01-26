الشامي يستذكر شقيقه المتوفي "عمر" بوشم على يده يحمل اسمه

View this post on Instagram
كشفت رائدة الأعمال العالمية باريس هيلتون للمرة الأولى تجربتها الشخصية مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه،وتأثير هذا التشخيص المتأخر على حياتها الشخصية والمهنية.
أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه صدور حكمين قضائيين نهائيين لمصلحة الفنانة حياة الفهد في قضيتين تتعلقان بالإساءة والقذف والتشهير، معتبرًا أن ما صدر يشكّل انتصارًا صريحًا للعدالة وتأكيدًا على ضرورة صون كرامة الرموز الفنية والوطنية.
في خبرٍ مفجع يُلامس وجدان محبّي الطرب والكلمة الجميلة، فجع الوسط الفني في لبنان والعالم العربي برحيل الفنانة سامية كنعان مخلفة إرثًا غنيًا من الأعمال والألحان التي شكلت جزءًا من ذاكرة الموسيقى اللبنانية والعربية.