الشامي يستذكر شقيقه المتوفي "عمر" بوشم على يده يحمل اسمه

شارك الفنان متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل صورة لوشم جديد على يده حمل اسم شقيقه الراحل، في لفتة إنسانية عاطفية عكست حجم الارتباط العائلي والأثر العميق للفقد.

الوشم، الذي بدا بسيطًا في شكله وقويًا في رمزيته، حصد تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذين عبّروا عن تضامنهم ودعمهم، معتبرين الخطوة رسالة وفاء وذكرى دائمة ترافق الفنان في مسيرته.

الخطوة أعادت تسليط الضوء على الجانب الإنساني للشامي، بعيدًا عن الأضواء، حيث تتحول الذكريات الخاصة إلى تعبير فني .