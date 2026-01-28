ابنة كيم كارداشيان ترد بسخرية على منتقدي أسنانها السوداء

وخلال البث، تساءلت نورث، البالغة من العمر 12 عامًا، بطريقة ساخرة عن سبب ظهور أسنانها باللون الأسود، قبل أن توضح أن ما تستخدمه ليس سوى زينة مؤقتة قابلة للإزالة، مؤكدة ذلك بعرض أسنانها أمام الكاميرا لطمأنة المتابعين.

وكانت نورث قد لفتت الأنظار إلى هذا الأسلوب الجريء منذ ديسمبر الماضي عبر حسابها على تيك توك، حيث ظهرت بأسنان سوداء وإكسسوارات للوجه، إلى جانب تفاصيل أخرى أثارت جدلًا، من بينها ثقوب متعددة في أصابعها، سبق أن ظهرت بها في مناسبات عامة.

ورغم موجة الانتقادات، واصلت نورث الدفاع عن اختياراتها، إذ نشرت سابقًا مقطع فيديو ردّت فيه على التعليقات الغاضبة، مؤكدة تمسكها بأسلوبها الخاص. كما شاركت في عمل غنائي بالتعاون مع والدها كانييه ، عبّرت من خلاله عن حقها في نفسها بحرية.

من جهتها، أكدت في تصريحات سابقة دعمها لابنتها، موضحة أن نورث تخضع لقواعد وحدود واضحة، لكنها تحرص في الوقت نفسه على منحها مساحة للتعبير عن شخصيتها في ما يتعلق بالموضة والمظهر، معتبرة أن هذا الدعم لا يتعارض مع التربية والانضباط.