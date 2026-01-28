الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عدنان أبو الشامات يدخل على خط الجدل ويعلّق على قرار منع المكياج
عدنان أبو الشامات يدخل على خط الجدل ويعلّق على قرار منع المكياج
عدنان أبو الشامات يدخل على خط الجدل ويعلّق على قرار منع المكياج

فن

2026-01-28 | 08:36

فن

2026-01-28 | 08:36
عدنان أبو الشامات يدخل على خط الجدل ويعلّق على قرار منع المكياج
عدنان أبو الشامات يدخل على خط الجدل ويعلّق على قرار منع المكياج

أثار الفنان السوري عدنان أبو الشامات موجة تفاعل واسعة بعد تعليقه المنتقد على قرار منع المكياج في المؤسسات الإدارية بمحافظة اللاذقية، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيها: “المكان الذي لا يحتمل وجهًا ملوّنًا، لن يحتمل رأيًا مختلفًا. والمؤسسة التي تبدأ بالتحكم بالمظهر، ستنتهي بالتحكم بالصوت”، وهو تعليق لاقى انتشارًا كبيرًا وأعاد إشعال النقاش حول حدود التنظيم الوظيفي والحريات الفردية.

وجاء تعليق أبو الشامات في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا عقب تداول قرار صادر عن محافظة اللاذقية يقضي بمنع الموظفات في المؤسسات والدوائر الحكومية من وضع المكياج خلال ساعات الدوام الرسمي. وقد انقسمت الآراء بين من اعتبر القرار إجراءً تنظيميًا يهدف إلى ضبط المظهر الوظيفي، ومن رأى فيه مساسًا مباشرًا بالحريات الشخصية.

وفي ظل تصاعد الانتقادات، أصدرت محافظة اللاذقية، عبر مديرية إعلامها، بيانًا توضيحيًا شرحت فيه خلفيات التعميم المتداول، مؤكدة أن القرار لا يستهدف التضييق على الموظفات أو التعدي على الحريات الشخصية التي يكفلها الإعلان الدستوري والقانون. وأوضحت المديرية أن الهدف من التعميم هو تنظيم المظهر الوظيفي والحد من المبالغة في استخدام مواد التجميل، بما ينسجم مع طبيعة العمل الرسمي ويعكس صورة مهنية لائقة للمؤسسات العامة أمام المواطنين.

وأضاف البيان أن المحافظة حريصة على تعزيز الانضباط الوظيفي والمظهر المهني، لا سيما في المؤسسات الإدارية والخدمية، مشددة في الوقت نفسه على تعاملها الإيجابي مع الملاحظات والانتقادات التي عبّر عنها الرأي العام، واعتبارها تعبيرًا صحيًا عن الوعي المجتمعي وفرصة لتعزيز الشراكة والتواصل البنّاء بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

وأكدت مديرية الإعلام في المحافظة أنها تعمل على توضيح أي التباس قد يطرأ في فهم القرار أو آلية تطبيقه، بما يحقق توازنًا واضحًا بين متطلبات الانضباط الوظيفي وراحة العاملين، مع التأكيد على انفتاحها على الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء.

وكان التعميم الصادر عن المحافظة قد دعا جميع إدارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها في اللاذقية، بما فيها مديريات المناطق والوحدات الإدارية، إلى إبلاغ الموظفات بعدم وضع المكياج بشكل نهائي أثناء الدوام الرسمي، وهو ما فجّر موجة انتقادات واسعة واعتبره البعض خطوة تقييدية تتجاوز الإطار الوظيفي.

وفي وقت سابق، أكد مدير العلاقات العامة في مديرية الإعلام بالمحافظة، نور الدين بريمو، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، صحة القرار، موضحًا أنه ليس جديدًا، وإنما تعميم قديم يُعاد تطبيقه في المرحلة الحالية.

اقرأ ايضا في فن

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها
09:08

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها

أعلن المحامي إسماعيل دشتي إخلاء سبيل موكلته خلود، مؤكدًا انتهاء إجراءات الإفراج عنها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

09:08

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها

أعلن المحامي إسماعيل دشتي إخلاء سبيل موكلته خلود، مؤكدًا انتهاء إجراءات الإفراج عنها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة
08:53

تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة

نجحت الممثلة والمغنية الأميركية تيانا تايلور في خطف الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع باريس للأزياء الراقية، بعد ظهورها بإطلالة استثنائية أثارت جدلًا واسعًا، تمثّلت في مجوهرات لافتة وُصفت إعلاميًا بـ“مجوهرات السرقة”.

08:53

تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة

نجحت الممثلة والمغنية الأميركية تيانا تايلور في خطف الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع باريس للأزياء الراقية، بعد ظهورها بإطلالة استثنائية أثارت جدلًا واسعًا، تمثّلت في مجوهرات لافتة وُصفت إعلاميًا بـ“مجوهرات السرقة”.

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور
08:51

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس مشاركتها في عرض يانينا كوتور، الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026، حيث خطفت الأنظار بحضورها وتفاعلها العفوي مع الجمهور.

08:51

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس مشاركتها في عرض يانينا كوتور، الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026، حيث خطفت الأنظار بحضورها وتفاعلها العفوي مع الجمهور.

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها
09:08
تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة
08:53
هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور
08:51
مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور بلحظات رومانسية
08:23

