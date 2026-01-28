ماجدة الرومي في ضيافة الهام شاهين في مصر قبل حفلها

أقامت الفنانة شاهين حفل غداء خاص في ترحيباً بالفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، التي تزور مصر حالياً لإحياء حفل غنائي ضخم بدار الأوبرا يوم 2 فبراير المقبل.

نشرت شاهين صوراً من اللقاء عبر حسابها بموقع " "، جمعتها بالرومي وبحضور عدد من النجمات، أبرزهن ليلى ، ولبلبة، وكارول . وعبّرت شاهين عن سعادتها بهذه الزيارة، واصفةً ماجدة الرومي بأنها "صديقة " ونجمة مصرية-لبنانية.

وأشارت إلهام شاهين في ترحيبها إلى الروابط الأسرية للفنانة ماجدة الرومي بمصر، موضحة أن والدتها من مدينة بورسعيد، مؤكدة على الحب المتبادل بين "الرومي" والجمهور المصري.