ماجدة الرومي في ضيافة الهام شاهين في مصر قبل حفلها

View this post on Instagram
A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
أثارت والدة الفنانة المصرية منة فضالي حالة من القلق بين جمهور ابنتها، بعدما كشفت عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، مطالبة المتابعين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.
تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولي لمرحلة جديدة في حياتها، مع اتجاهها لمغادرة الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة أمضتها في لوس أنجلوس، حيث بدأت بوضع خطط لبيع منزلها التاريخي الذي اشترته عام 2017 مقابل 24.5 مليون دولار. ويأتي هذا القرار في ظل سعيها لتأمين مزيد من الخصوصية والأمان لأبنائها الستة، بعد انفصالها عن النجم براد بيت.
أشعلت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّها الساخر على تعليقات انتقدت مظهر أسنانها السوداء خلال بث مباشر عبر إنستغرام.