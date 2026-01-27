الأخبار
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير

فن

2026-01-27 | 15:00
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير
في هذه الحلقة الاستثنائية مع الإعلامي نيشان، تفتح الفنانة أمل حجازي قلبها على مصراعيه، مقدّمة واحدة من أكثر إطلالاتها جرأة وصدقًا على الإطلاق.

حوار طويل ومتعدد المحطات، لا يكتفي باستعادة مسيرتها الفنية، بل يغوص عميقًا في محطات إنسانية قاسية، روحية معقّدة، وخيارات شخصية صنعت الكثير من الجدل حولها لسنوات.
تعترف أمل للمرة الأولى بأنها “انكسرت”، وتصف الحياة بأنها مدرسة قاسية “تطعّمك كفوف”، كاشفة أن أقسى ضربة تلقتها كانت إصابتها بمرض السرطان.
تروي تفاصيل مؤثرة عن تلك المرحلة، عن خوفها، ضعفها، وعن مشهد ابنها الذي حلق شعره تضامنًا معها، في لحظة تختصر معنى الأمومة والألم معًا.
الحديث ينتقل بسلاسة إلى محطة الحجاب، القرار الذي شكّل نقطة تحوّل كبرى في حياتها. تكشف أمل أن ارتداءها الحجاب لم يكن نتيجة ضغط أو صورة مثالية، بل كان محاولة للتقرب من الله والبحث عن السلام الداخلي، ومرحلة عاشت فيها تجربة روحية صوفية رافقها صراع داخلي حاد بين الفن والدين، بين القناعة والشك.
وتفاجئ الجمهور بمواقف غير متوقعة، أبرزها إعلانها إلغاء أغنية “حجابك تاج” من أرشيفها، مؤكدة أن الجمال لا يُقاس بالحجاب أو بدونه، وأن التجربة أثّرت سلبًا على نفسيتها وجعلتها تشعر بأنها “كبرت قبل أوانها”.
بصراحة نادرة، تتحدث أمل عن خلعها الحجاب، معتبرة أنها خلعت “قطعة قماش” لا إيمانها، وتوضح رؤيتها الشخصية للحجاب بعيدًا عن الأحكام الجاهزة.
كما تتطرق إلى حياتها الزوجية، كاشفة تفاصيل صادمة عن عقد الزواج، فقدان الثقة، واحتمالية الانفصال، من دون إنكار الألم أو ادّعاء المثالية.
ولا تغيب الساحة الفنية عن الحوار، حيث تتحدث أمل عن علاقتها بزميلاتها، غيرتها السابقة من إليسا، رأيها بهيفاء وهبي، نانسي عجرم، وشيرين عبد الوهاب، إضافة إلى محطات نجاح وتنافس واعترافات لم تُقال من قبل.
كما تتوقف عند قضايا اجتماعية ودينية وسياسية، من الطائفية إلى الإقامة في الإمارات، وصولًا إلى مواقف حساسة فضّل البرنامج تأجيلها.
حلقة إنسانية بامتياز، تظهر فيها أمل حجازي امرأة قبل أن تكون فنانة: ضعيفة أحيانًا، قوية حينًا آخر، متصالحة مع تناقضاتها، وصادقة إلى حد يوجع.

اقرأ ايضا في فن

قلق على منة فضالي بعد وعكة صحية مفاجئة ووالدتها تطلب الدعاء
05:26

قلق على منة فضالي بعد وعكة صحية مفاجئة ووالدتها تطلب الدعاء

أثارت والدة الفنانة المصرية منة فضالي حالة من القلق بين جمهور ابنتها، بعدما كشفت عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، مطالبة المتابعين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

05:26

قلق على منة فضالي بعد وعكة صحية مفاجئة ووالدتها تطلب الدعاء

أثارت والدة الفنانة المصرية منة فضالي حالة من القلق بين جمهور ابنتها، بعدما كشفت عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، مطالبة المتابعين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

بحثاً عن الهدوء والأمان… أنجلينا جولي تخطط للرحيل عن الولايات المتحدة
05:10

بحثاً عن الهدوء والأمان… أنجلينا جولي تخطط للرحيل عن الولايات المتحدة

تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولي لمرحلة جديدة في حياتها، مع اتجاهها لمغادرة الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة أمضتها في لوس أنجلوس، حيث بدأت بوضع خطط لبيع منزلها التاريخي الذي اشترته عام 2017 مقابل 24.5 مليون دولار. ويأتي هذا القرار في ظل سعيها لتأمين مزيد من الخصوصية والأمان لأبنائها الستة، بعد انفصالها عن النجم براد بيت.

05:10

بحثاً عن الهدوء والأمان… أنجلينا جولي تخطط للرحيل عن الولايات المتحدة

تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولي لمرحلة جديدة في حياتها، مع اتجاهها لمغادرة الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة أمضتها في لوس أنجلوس، حيث بدأت بوضع خطط لبيع منزلها التاريخي الذي اشترته عام 2017 مقابل 24.5 مليون دولار. ويأتي هذا القرار في ظل سعيها لتأمين مزيد من الخصوصية والأمان لأبنائها الستة، بعد انفصالها عن النجم براد بيت.

ابنة كيم كارداشيان ترد بسخرية على منتقدي أسنانها السوداء
05:08

ابنة كيم كارداشيان ترد بسخرية على منتقدي أسنانها السوداء

أشعلت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّها الساخر على تعليقات انتقدت مظهر أسنانها السوداء خلال بث مباشر عبر إنستغرام.

05:08

ابنة كيم كارداشيان ترد بسخرية على منتقدي أسنانها السوداء

أشعلت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّها الساخر على تعليقات انتقدت مظهر أسنانها السوداء خلال بث مباشر عبر إنستغرام.

