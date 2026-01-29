سبب وفاة الفنان العراقي مكصد الحلي عن عمر ناهز 71 عاماً

وكانت الحالة الصحية للفنان الراحل قد تدهورت بشكل كبير في أيامه الأخيرة، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مدينة الطب في بغداد، حيث أُدخل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، إلا أن إرادة الله كانت غالبة.
خيم الحزن على الوسط الفني العربي والسوري بعد مقتل الممثلة القديرة هدى شعراوي داخل شقتها في العاصمة السورية دمشق,من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مما أثار حالة من الذهول والغضب بين جمهورها وزملائها.
أكدت مصادر قناة الجديد مقتل الممثلة هدى شعراوي المعروفة بدور «إم زكي»، في حادثة صادمة هزّت الوسط الفني.
عثر على الفنانة القديرة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها في العاصمة دمشق بعد ظهر اليوم.