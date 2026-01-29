سبب وفاة الفنان العراقي مكصد الحلي عن عمر ناهز 71 عاماً

وكانت الحالة الصحية للفنان الراحل قد تدهورت بشكل كبير في أيامه ، مما استدعى نقله على وجه إلى مستشفى مدينة الطب في بغداد، حيث أُدخل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، إلا أن إرادة كانت غالبة.

ونعت الفنانين في بيان رسمي مؤثر نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، الفنان الراحل بكلمات عميقة، جاء فيها: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مكصد الحلي”. ودعت النقابة للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل الذي ألم بالوسط الفني .