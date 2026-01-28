إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها

وكان دشتي قد كشف في وقت سابق عن معطيات صحية حساسة تتعلق بموكلته، مشيرًا إلى أنها تعاني من أمراض مزمنة تستوجب متابعة طبية دقيقة، أبرزها اضطرابات في كهرباء القلب، الأمر الذي يتطلب علاجًا مستمرًا وتدخلًا طبيًا منتظمًا. ولفت إلى أن أي انفعال أو ضغط نفسي قد ينعكس سلبًا على حالتها الصحية، وقد يؤدي إلى تدهور خطير في وضعها.

وأكد المحامي أن هذه المعطيات الصحية كانت حاضرة بقوة في مسار التعامل مع القضية، داعيًا إلى مراعاة الخصوصية الطبية والإنسانية إلى جانب الجوانب القانونية. وشدد على ضرورة التعاطي مع الملف بحساسية ومسؤولية، بما يضمن موكلته وحقوقها القانونية في آن واحد.

ويأتي قرار إخلاء السبيل في ظل متابعات قانونية وطبية متواصلة، وسط ترقّب لما ستؤول إليه التطورات المقبلة في القضية، مع تأكيد فريق الدفاع على الاستمرار في اتخاذ كل ما يلزم لحماية صحة موكلتهم والدفاع عن حقوقها وفق القانون.