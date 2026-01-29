الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها
باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها
A-
A+

باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها

فن

2026-01-29 | 10:17
باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها

مع انتشار خبر مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي على يد خادمتها في منزلها في سوريا، عبر النجوم عن صدمتهم وحزنهم، مستذكرين مواقفها الإنسانية التي لا تُنسى ودعمها اللامحدود لهم في بداياتهم الفنية، حيث جاءت كلماتهم محملة بالدموع والمطالبة بالعدالة.

نعى الممثل السوري باسم ياخور الراحله هدى شعراوي بكلمات مؤثره مستذكرا دعمها له في بداياته كتب على خاصية الستوري في حسابه "الوداع يا طيبة يا حنونه ما بنسى قديش كنتي معي و مع غيري لما كانا بأول تخرجنا ام و سند الله يرحمك و ينتقم من الجاني" 
كما ودعت الممثلة سلاف فواخرجي الراحله بمنشور عبر حسابها كتبت فيه: الغالية و الحبيبة والأم الحنونه والصديقه,لروحك الرحمه والسلام العزاء والصبر لعائلتك ولنا جميعا. 
كما وطالب الممثل معتصم النهاربالمحاسبه العاجله من خلال صورة  نشرها للراحلة عبر حسابه الراحله كتب:لا حول ولا قوة الا بالله خبر حزين جدا الله يرحمك والقصاص العاجل لقاتلك. 

اقرأ ايضا في فن

النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري
09:42

النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري

خيم الحزن على الوسط الفني العربي والسوري بعد مقتل الممثلة القديرة هدى شعراوي داخل شقتها في العاصمة السورية دمشق,من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مما أثار حالة من الذهول والغضب بين جمهورها وزملائها.

09:42

النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري

خيم الحزن على الوسط الفني العربي والسوري بعد مقتل الممثلة القديرة هدى شعراوي داخل شقتها في العاصمة السورية دمشق,من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مما أثار حالة من الذهول والغضب بين جمهورها وزملائها.

مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي
09:16

مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي

أكدت مصادر قناة الجديد مقتل الممثلة هدى شعراوي المعروفة بدور «إم زكي»، في حادثة صادمة هزّت الوسط الفني.

09:16

مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي

أكدت مصادر قناة الجديد مقتل الممثلة هدى شعراوي المعروفة بدور «إم زكي»، في حادثة صادمة هزّت الوسط الفني.

وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق
08:17

وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق

عثر على الفنانة القديرة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها في العاصمة دمشق بعد ظهر اليوم.

08:17

وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق

عثر على الفنانة القديرة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها في العاصمة دمشق بعد ظهر اليوم.

اخترنا لك
النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري
09:42
مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي
09:16
وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق
08:17
الهام الفضالة ترتدي الحجاب بعد خروجها من السجن.. هل اعلنت اعتزالها؟
07:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026