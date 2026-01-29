باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها

مع انتشار خبر مقتل الممثلة هدى شعراوي على يد خادمتها في منزلها في ، عبر النجوم عن صدمتهم وحزنهم، مستذكرين مواقفها الإنسانية التي لا تُنسى ودعمها اللامحدود لهم في بداياتهم الفنية، حيث جاءت كلماتهم محملة بالدموع والمطالبة بالعدالة.

نعى الممثل السوري ياخور الراحله هدى شعراوي بكلمات مؤثره مستذكرا دعمها له في بداياته كتب على خاصية الستوري في حسابه "الوداع يا طيبة يا حنونه ما بنسى قديش كنتي معي و مع غيري لما كانا بأول تخرجنا ام و سند يرحمك و ينتقم من الجاني"

كما ودعت الممثلة سلاف فواخرجي الراحله بمنشور عبر حسابها كتبت فيه: الغالية و الحبيبة والأم الحنونه والصديقه,لروحك الرحمه والسلام العزاء والصبر لعائلتك ولنا جميعا.

كما وطالب الممثل النهاربالمحاسبه العاجله من خلال صورة نشرها للراحلة عبر حسابه الراحله كتب:لا حول ولا قوة الا بالله خبر حزين جدا الله يرحمك والقصاص العاجل لقاتلك.