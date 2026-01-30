الأخبار
أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة
أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة
أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة

2026-01-30 | 03:42
أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة
أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني السوري بعد إعلان رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي، حيث سارع زملاؤها ومحبوها إلى تقديم واجب العزاء بكلمات ملؤها الأسى.

الفنان أيمن زيدان عبر عن صدمته الكبيرة برحيلها بأسلوب عكس عمق العلاقة التي تجمعهما ومكانة الراحلة في قلبه.

 أكد الفنان أيمن زيدان أن ألمه لم يقتصر على مجرد فقدان الفنانة هدى شعراوي، بل امتد ليشمل شكل وطريقة رحيلها، مشيراً إلى أن النهايات المفجعة تترك وجعاً لا يندمل. ووصف زيدان الراحلة بأنها كانت امرأة بسيطة في طموحاتها، حيث كان جل أحلامها أن تغادر هذه الدنيا بسلام، مستنكراً بمرارة أن حتى هذا الحلم البسيط بالرحيل الآمن لم يتحقق لها، مختتماً حديثه بالدعاء لروحها الطيبة بالرحمة والمغفرة. 

اقرأ ايضا في فن

احمد الفيشاوي اصبح "جدو"! منشور يثير جدلا واسعا
07:25

احمد الفيشاوي اصبح "جدو"! منشور يثير جدلا واسعا

اثار الممثل المصري احمد الفيشاوي جدلا واسعا بين المتابعين وذلك بسبب منشور غامض.

07:25

احمد الفيشاوي اصبح "جدو"! منشور يثير جدلا واسعا

اثار الممثل المصري احمد الفيشاوي جدلا واسعا بين المتابعين وذلك بسبب منشور غامض.

والدة احمد حلمي تتعرض لأزمة صحية وشقيقته تكشف التفاصيل
07:22

والدة احمد حلمي تتعرض لأزمة صحية وشقيقته تكشف التفاصيل

تعرضت والدة الممثل المصري احمد حلمي لأزمة صحية مفاجئة.

07:22

والدة احمد حلمي تتعرض لأزمة صحية وشقيقته تكشف التفاصيل

تعرضت والدة الممثل المصري احمد حلمي لأزمة صحية مفاجئة.

نقل محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين
07:17

نقل محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين

تصدرت الحالة الصحية للممثل المصري محيي اسماعيل حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اعلان نقابة المهن التمثيلية عن نقله من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

07:17

نقل محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين

تصدرت الحالة الصحية للممثل المصري محيي اسماعيل حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اعلان نقابة المهن التمثيلية عن نقله من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

