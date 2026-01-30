وزارة الداخلية السورية تلقي القبض على خادمة هدى شعراوي

ألقت الداخلي القبض على مشتبه بها في قتل الفنانة السورية ، وذلك بعد ساعات من وقوع الجريمة.



وقال قائد الأمن الداخلي السوري أسامة عاتكة، في تصريحات، إنه "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة ، وردت معلومات تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها".

وأضاف: "بعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبين أن الوفاة وقعت الخميس نتيجة تعرّض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدّى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار التقرير الطبي النهائي".

وكشف عاتكة أن التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بخادمتها، التي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة، وأنه على إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها ليل الخميس.