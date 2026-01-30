خاص الجديد - شكران مرتجى تودع الراحله هدى شعراوي بكلمات مؤثرة

وفي حديث خاص وحصري لـ "تلفزيون الجديد"،مع مراسلنا في عمار البري نعت الفنانة شكران مرتجى الراحلة الكبيرة بكلمات خرجت من القلب، عاكسةً حجم الألم الذي اعتصر زملاء الراحلة . وبدأت مرتجى حديثها بالدعاء لها قائلة: "رحم هدى شعراوي، فهي من أوائل الناس الذين عملت معهم في مسلسل (عيلة سبع نجوم)، ولم تتغير أبداً؛ بقيت بطيبتها ولسانها الدافئ وقلبها المحب. في مثل هذه اللحظات، لا يوجد كلام يمكن قوله سوى تمني الرحمة لها.

وتابعت شكران وهي تعبر عن عمق المأساة التي خلفها هذا الغدر قائلة: "الله يرحمها ويصبر محبيها وجمهورها وأهلها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه النهاية المفجعة كسرت قلوبنا جميعاً، وستظل هدى شعراوي دائماً في ذاكرتنا وذكرياتنا، فهي اسم كبير مثّل الدراما والعربية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون".