نيكول سابا تهاجم الشامي و بيسان إسماعيل و سانت ليفانت وتنتقد طريقة غنائهما

أشعلت الفنانة نيكول موجة من الجدل الفني على ، بعد تصريحاتها الصريحة التي انتقدت فيها نوعية الفن الغنائي الذي يقدّمه عدد من النجوم، وعلى رأسهم الفنان السوري الشامي والفنانة بيسان إسماعيل، معتبرة أن هذا اللون الموسيقي لا يستحق كل هذا الانتشار والضجة الجماهيرية التي يحظى بها.

وخلال حديثها، عبّرت نيكول سابا بوضوح عن عدم إعجابها بطريقة الغناء التي باتت رائجة بين جيل جديد من الفنانين، قائلة:

«في أغاني ما بحب طريقة المغنّى فيها، هيدا المنطق ما بحبو بطريقة المغنّى، هيدا المغنّى الغريب ما بحبو، ما بعرف شو بدي سميه»، في إشارة فهمها المتابعون على أنها انتقاد مباشر لأسلوب يعتمد على الأداء السريع، واللزمات الصوتية غير التقليدية، واللهجة التي تبتعد عن القواعد الكلاسيكية للغناء .

ولم تتوقف نيكول عند هذا الحد، بل تطرّقت أيضًا إلى ظاهرة “الترند”، معتبرة أن بعض الأعمال الفنية تُضخَّم إعلاميًا دون أن تمتلك قيمة فنية حقيقية.

واستشهدت بأغنية “كلمنتينا” للفنان سانت ليفانت، قائلة إنها « ولكن لا تستحق كل هذا التهويل»، وأضافت: «في أشياء بتكون ضاجّة بس ما بتستحق أبو جمعة وشكراً»، في انتقاد واضح لما وصفته بثقافة الضجيج الرقمي التي تصنع نجومية سريعة قد لا تكون مبنية على أساس فني متين.