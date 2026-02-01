هاني شاكر يقلق الجمهور على صحته بعد غنائه على كرسي

وأحيا هاني شاكر مساء أمس السبت حفلًا غنائيًا في المتحدة، في أول ظهور فني له عقب خضوعه لجراحة دقيقة في العمود الفقري، وسط أجواء طغى عليها التأثر والدعم الجماهيري الكبير.

وشارك هاني شاكر في الحفل النجم اللبناني وائل جسار، حيث قدّم باقة من أشهر أغنياتهما التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت. إلا أن اللافت في ظهور “ الغناء العربي” كان غناؤه جالسًا على كرسي طوال فقراته الغنائية، التزامًا بتعليمات الأطباء بعدم الوقوف أو بذل أي مجهود بدني خلال هذه المرحلة، في إنساني مؤثر عبّر فيه الجمهور عن احترامه وتقديره لمسيرته الفنية الطويلة وإصراره على العودة رغم الظروف الصحية.

وحرص هاني توثيق لحظات من الحفل عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في موقع " "، موجّهًا رسالة مؤثرة لجمهوره قال فيها: "بالرغم من الظروف الصعبة اللي بمر بيها، لكن وجودكم معايا ده أحلى هدية في الدنيا ربنا إدهالي، ربنا ما يحرمني منكم ولا من حبكم".

هذه الكلمات لاقت تفاعلًا واسعًا من الحاضرين ومتابعيه على ، حيث انهالت رسائل الدعم والدعاء له بالشفاء التام، مؤكدين أن حضوره على المسرح بحد ذاته رسالة قوة ومحبة.