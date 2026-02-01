بكاء وفاء موصللي في عزاء هدى شعراوي .. رثتها بكلمات حزينة

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة. لقاء مؤثر مع هبة منكش بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل قيل فيه إنها ابنة الراحلة، لتوضح الحقيقة وتتحدث لأول مرة عن علاقتها بزوجة الروح والإنسان، في شهادة مؤلمة تكشف عمق الصدمة التي هزّت الوسط الفني.
تصدر الإعلامي عمرو أديب حديث منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية عقب ظهوره الأول برفقة سيدة الأعمال دينا طلعت في مناسبة اجتماعية ضمت نخبة من الشخصيات العامة.