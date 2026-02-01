بكاء وفاء موصللي في عزاء هدى شعراوي .. رثتها بكلمات حزينة

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة. لقاءات مؤثرة مع كل من عباس النوري وغادة بشور ولوريس قزق، استعادوا فيها محطات من مسيرة الراحلة وتحدثوا عن وقع خسارتها على الوسط الفني والإنساني، في مشهد يعكس حجم المحبة والتقدير الذي حظيت به.