الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بكاء وفاء موصللي في عزاء هدى شعراوي .. رثتها بكلمات حزينة
A-
A+

بكاء وفاء موصللي في عزاء هدى شعراوي .. رثتها بكلمات حزينة

فن

2026-02-01 | 05:18
بكاء وفاء موصللي في عزاء هدى شعراوي .. رثتها بكلمات حزينة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بكاء وفاء موصللي في عزاء هدى شعراوي .. رثتها بكلمات حزينة

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا قناة الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة. لقاء مؤثر مع الفنانة وفاء موصللي، تحدثت فيه عن علاقتها الإنسانية بالراحلة، مستعيدة مواقف جمعتها بها وكاشفة حجم الألم الذي خلّفه رحيلها في الوسط الفني وبين محبيها.


اقرأ ايضا في فن

"ابنة" هدى شعراوي بأول رد على انتشار فيديو انهيارها في الشارع وتستذكر اللحظات الاخيرة مع الراحلة
Play
05:14
Play

"ابنة" هدى شعراوي بأول رد على انتشار فيديو انهيارها في الشارع وتستذكر اللحظات الاخيرة مع الراحلة

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة. لقاء مؤثر مع هبة منكش بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل قيل فيه إنها ابنة الراحلة، لتوضح الحقيقة وتتحدث لأول مرة عن علاقتها بزوجة الروح والإنسان، في شهادة مؤلمة تكشف عمق الصدمة التي هزّت الوسط الفني.

05:14

"ابنة" هدى شعراوي بأول رد على انتشار فيديو انهيارها في الشارع وتستذكر اللحظات الاخيرة مع الراحلة

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة. لقاء مؤثر مع هبة منكش بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل قيل فيه إنها ابنة الراحلة، لتوضح الحقيقة وتتحدث لأول مرة عن علاقتها بزوجة الروح والإنسان، في شهادة مؤلمة تكشف عمق الصدمة التي هزّت الوسط الفني.

عباس النوري وغادة بشور ولوريس قزق في عزاء هدى شعراوي
Play
04:54
Play

عباس النوري وغادة بشور ولوريس قزق في عزاء هدى شعراوي

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة. لقاءات مؤثرة مع كل من عباس النوري وغادة بشور ولوريس قزق، استعادوا فيها محطات من مسيرة الراحلة وتحدثوا عن وقع خسارتها على الوسط الفني والإنساني، في مشهد يعكس حجم المحبة والتقدير الذي حظيت به.

04:54

عباس النوري وغادة بشور ولوريس قزق في عزاء هدى شعراوي

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة. لقاءات مؤثرة مع كل من عباس النوري وغادة بشور ولوريس قزق، استعادوا فيها محطات من مسيرة الراحلة وتحدثوا عن وقع خسارتها على الوسط الفني والإنساني، في مشهد يعكس حجم المحبة والتقدير الذي حظيت به.

ظهور مفاجئ لعمرو أديب مع دينا طلعت يثير التساؤلات بعد انفصاله عن لميس الحديدي
04:08

ظهور مفاجئ لعمرو أديب مع دينا طلعت يثير التساؤلات بعد انفصاله عن لميس الحديدي

تصدر الإعلامي عمرو أديب حديث منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية عقب ظهوره الأول برفقة سيدة الأعمال دينا طلعت في مناسبة اجتماعية ضمت نخبة من الشخصيات العامة.

04:08

ظهور مفاجئ لعمرو أديب مع دينا طلعت يثير التساؤلات بعد انفصاله عن لميس الحديدي

تصدر الإعلامي عمرو أديب حديث منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية عقب ظهوره الأول برفقة سيدة الأعمال دينا طلعت في مناسبة اجتماعية ضمت نخبة من الشخصيات العامة.

اخترنا لك
"ابنة" هدى شعراوي بأول رد على انتشار فيديو انهيارها في الشارع وتستذكر اللحظات الاخيرة مع الراحلة
05:14
عباس النوري وغادة بشور ولوريس قزق في عزاء هدى شعراوي
04:54
ظهور مفاجئ لعمرو أديب مع دينا طلعت يثير التساؤلات بعد انفصاله عن لميس الحديدي
04:08
أحمد سعد يوضح حقيقة خلافه مع محمد رمضان ويصف زوجته بالإنجاز الأكبر في حياته
04:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026