أحمد سعد يوضح حقيقة خلافه مع محمد رمضان ويصف زوجته بالإنجاز الأكبر في حياته

كشف الفنان خلال لقائه مع الإعلامي في برنامج "ABtalks" عن تفاصيل هامة تخص حياته الشخصية والمهنية.

حيث حسم الجدل المثار حول أغنيته الشهيرة "وسع وسع" وما عن تضمنها رسائل خفية موجهة للفنان ، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة وأن صديق مقرب جداً له ويحرص أحياناً على سماع أعماله قبل طرحها للجمهور.

وتطرق سعد للحديث عن زوجته علياء بسيوني بكلمات مؤثرة، واصفاً زواجه منها بأنه أكبر وأهم إنجاز حققه في حياته على الإطلاق، مشيراً إلى أنها تمثل المحور الأساسي الذي تدور حوله كافة تفاصيل يومه، حيث تمنحه الاستقرار العاطفي والدعم الحقيقي الذي جعله يشعر بالاتزان النفسي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي وواضح على مسيرته الفنية ونجاحاته ، مؤكداً أن شعوره بوجود شريك يحمل همه بصدق هو سر راحته الحالية.