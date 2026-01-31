الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح
لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح
A-
A+

لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح

فن

2026-01-31 | 12:09
لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح

أشعل الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر مقطع فيديو من حفله الأخير في هولندا، وثّق فيه لحظة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يدعو طفلًا من ذوي الهمم إلى الصعود على خشبة المسرح، حيث شاركه الغناء وسط أجواء حماسية وتصفيق حار من الحاضرين. ولفت المشهد الأنظار بشكل خاص مع ظهور الطفل على كرسي متحرك وهو يؤدي أغنية «نمبر وان» إلى جانب رمضان، في لقطة عكست حالة من الفرح والتأثر الكبيرين داخل القاعة.

وحرص محمد رمضان على مشاركة المقطع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة دعم وتشجيع واضحة لأصحاب القدرات الخاصة، وتسليطًا للضوء على مواهبهم وقدرتهم على المشاركة والتميّز. وقد حظيت هذه اللفتة بإشادة واسعة، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالموقف الإنساني الذي تجاوز إطار الحفل الغنائي.

وتوالت التعليقات الإيجابية على الفيديو، إذ رأى البعض أن هذه المبادرة تعكس قرب محمد رمضان من جمهوره وحرصه على التفاعل معهم بطرق مختلفة، فيما اعتبر آخرون أن اللقطة كشفت جانبًا إنسانيًا أقل ظهورًا في شخصية الفنان، مؤكدين أنه يعرف كيف يترك أثرًا يتجاوز حدود الفن والاستعراض.

وفي سياق آخر، أعاد محمد رمضان إشعال الجدل مجددًا حول مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، ظهر فيه أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية في العاصمة الفرنسية باريس، وأرفقه بعبارة مقتضبة قال فيها: «مسلسلي القادم».

وأثار المنشور حالة من التساؤلات والحيرة بين متابعيه، خاصة أن رمضان كان قد أعلن في وقت سابق خروجه من السباق الرمضاني، ما دفع الجمهور إلى التكهن بعودته المفاجئة أو طبيعة المشروع الجديد. ورغم كثرة التعليقات والاستفسارات، فضّل الفنان التزام الصمت وعدم توضيح التفاصيل، مكتفيًا بإبقاء جمهوره في دائرة الترقب بانتظار الإعلان الرسمي عن العمل المرتقب.

 

اقرأ ايضا في فن

صدمة في الوسط الثقافي السوري: وفاة ناهل الدخيل قبل يوم من تسلّمه منصبه
12:06

صدمة في الوسط الثقافي السوري: وفاة ناهل الدخيل قبل يوم من تسلّمه منصبه

خيّم الحزن على الأوساط الثقافية والأدبية في سورية، اليوم السبت، بعد الإعلان عن وفاة الأكاديمي والباحث ناهل الدخيل بشكل مفاجئ، قبل أيام قليلة من تسلّمه منصبًا إداريًا جديدًا في وحدة متخصصة بأدب الثورة السورية، كان قد أنشأها اتحاد الكتّاب العرب قبل نحو ثلاثة أشهر.

12:06

صدمة في الوسط الثقافي السوري: وفاة ناهل الدخيل قبل يوم من تسلّمه منصبه

خيّم الحزن على الأوساط الثقافية والأدبية في سورية، اليوم السبت، بعد الإعلان عن وفاة الأكاديمي والباحث ناهل الدخيل بشكل مفاجئ، قبل أيام قليلة من تسلّمه منصبًا إداريًا جديدًا في وحدة متخصصة بأدب الثورة السورية، كان قد أنشأها اتحاد الكتّاب العرب قبل نحو ثلاثة أشهر.

بعد شدّ الوجه والرقبة… داليا البحيري تتألق بإطلالة أصغر سنًا
12:04

بعد شدّ الوجه والرقبة… داليا البحيري تتألق بإطلالة أصغر سنًا

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري عن خضوعها لعملية تجميل شملت شدّ الوجه والرقبة والجفون، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث شاركت متابعيها تفاصيل تجربتها وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالنتيجة التي حصلت عليها بعد العملية.

12:04

بعد شدّ الوجه والرقبة… داليا البحيري تتألق بإطلالة أصغر سنًا

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري عن خضوعها لعملية تجميل شملت شدّ الوجه والرقبة والجفون، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث شاركت متابعيها تفاصيل تجربتها وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالنتيجة التي حصلت عليها بعد العملية.

زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي
Play
08:11
Play

زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي

أعربت الإعلامية زينة يازجي، زوجة الفنان عابد فهد، عن استيائها من أسلوب تعامل بعض عناصر الشرطة والأمن مع القضايا الجنائية، وذلك على خلفية الجريمة التي أودت بحياة الفنانة هدى شعراوي، وما رافقها من تداول واسع لمقاطع مصوّرة أثناء إلقاء القبض على المتهمة.

08:11

زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي

أعربت الإعلامية زينة يازجي، زوجة الفنان عابد فهد، عن استيائها من أسلوب تعامل بعض عناصر الشرطة والأمن مع القضايا الجنائية، وذلك على خلفية الجريمة التي أودت بحياة الفنانة هدى شعراوي، وما رافقها من تداول واسع لمقاطع مصوّرة أثناء إلقاء القبض على المتهمة.

اخترنا لك
صدمة في الوسط الثقافي السوري: وفاة ناهل الدخيل قبل يوم من تسلّمه منصبه
12:06
بعد شدّ الوجه والرقبة… داليا البحيري تتألق بإطلالة أصغر سنًا
12:04
زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي
08:11
شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا
07:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026