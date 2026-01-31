لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح

وظهر رمضان في الفيديو وهو يدعو طفلًا من ذوي الهمم إلى الصعود على خشبة المسرح، حيث شاركه الغناء وسط أجواء حماسية وتصفيق حار من الحاضرين. ولفت المشهد الأنظار بشكل خاص مع ظهور الطفل على كرسي متحرك وهو يؤدي أغنية «نمبر وان» إلى جانب رمضان، في لقطة عكست من الفرح والتأثر الكبيرين داخل القاعة.

وحرص رمضان على مشاركة المقطع عبر حساباته الرسمية على ، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة دعم وتشجيع واضحة لأصحاب القدرات الخاصة، وتسليطًا للضوء على مواهبهم وقدرتهم على المشاركة والتميّز. وقد حظيت هذه اللفتة بإشادة ، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالموقف الإنساني الذي تجاوز إطار الحفل الغنائي.

وتوالت التعليقات الإيجابية على الفيديو، إذ رأى البعض أن هذه المبادرة تعكس قرب محمد رمضان من جمهوره وحرصه على التفاعل معهم بطرق مختلفة، فيما اعتبر آخرون أن اللقطة كشفت جانبًا إنسانيًا أقل ظهورًا في شخصية الفنان، مؤكدين أنه يعرف كيف يترك أثرًا يتجاوز حدود الفن والاستعراض.

وفي سياق آخر، أعاد محمد رمضان إشعال الجدل مجددًا حول مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على ، ظهر فيه أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية في باريس، وأرفقه بعبارة مقتضبة قال فيها: «مسلسلي القادم».

وأثار المنشور حالة من التساؤلات والحيرة بين متابعيه، خاصة أن رمضان كان قد أعلن في وقت سابق خروجه من السباق الرمضاني، ما دفع الجمهور إلى التكهن بعودته المفاجئة أو طبيعة المشروع الجديد. ورغم كثرة التعليقات والاستفسارات، فضّل الفنان الصمت وعدم توضيح التفاصيل، مكتفيًا بإبقاء جمهوره في دائرة الترقب بانتظار الإعلان الرسمي عن العمل المرتقب.