اعتزال الفنان المصري عمرو سعد يفاجئ الجمهور!

وجاء هذا الإعلان عبر منشور شخصي نشره عمرو حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، حيث فتح قلبه للجمهور متحدثًا عن كواليس القرار، مؤكدًا أن مسلسل “إفراج” سيكون آخر أعماله على الشاشة الصغيرة، بعد مسيرة امتدت لما يقارب ربع قرن. وأشار إلى أنه بذل في هذا العمل مجهودًا استثنائيًا على كل المستويات، معتبرًا أنه يستحق أن يكون “خاتمة مشرفة” لمسيرته الدرامية.

وأعرب النجم المصري عن فخره الكبير بالمسلسل، موضحًا أنه قدّم من خلاله عملًا “يليق مصر وتاريخ الدراما المصرية”، على حد تعبيره، واصفًا “إفراج” بأنه يمثل “سفير الدراما المصرية” على شاشات MBC وMBC ، متمنيًا أن يحقق العمل النجاح والتأثير والمتعة لدى الجمهور في مختلف الدول.