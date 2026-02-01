اعتزال الفنان المصري عمرو سعد يفاجئ الجمهور!

وجاء هذا الإعلان عبر منشور شخصي نشره عمرو سعد على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، حيث فتح قلبه للجمهور متحدثًا عن كواليس القرار، مؤكدًا أن مسلسل “إفراج” سيكون آخر أعماله على الشاشة الصغيرة، بعد مسيرة امتدت لما يقارب ربع قرن. وأشار إلى أنه بذل في هذا العمل مجهودًا استثنائيًا على كل المستويات، معتبرًا أنه يستحق أن يكون “خاتمة مشرفة” لمسيرته الدرامية.
وأعرب النجم المصري عن فخره الكبير بالمسلسل، موضحًا أنه قدّم من خلاله عملًا “يليق باسم مصر وتاريخ الدراما المصرية”، على حد تعبيره، واصفًا “إفراج” بأنه يمثل “سفير الدراما المصرية” على شاشات MBC العراق وMBC الخليج، متمنيًا أن يحقق العمل النجاح والتأثير والمتعة لدى الجمهور العربي في مختلف الدول.