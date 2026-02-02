الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اطلالات غريبة في حفل غرامي 2026 تتصدر ابرزها جاستين بيبير و هايدي كلوم
اطلالات غريبة في حفل غرامي 2026 تتصدر ابرزها جاستين بيبير و هايدي كلوم
A-
A+

اطلالات غريبة في حفل غرامي 2026 تتصدر ابرزها جاستين بيبير و هايدي كلوم

فن

2026-02-02 | 07:46
اطلالات غريبة في حفل غرامي 2026 تتصدر ابرزها جاستين بيبير و هايدي كلوم
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اطلالات غريبة في حفل غرامي 2026 تتصدر ابرزها جاستين بيبير و هايدي كلوم

تحوّل حفل جوائز غرامي 2026 إلى حدث يتجاوز الموسيقى، بعدما طغت المشاهد الصادمة واللقطات الجريئة على أجواء الأمسية في لوس أنجلوس.

 على المسرح، فجّر جاستين بيبر موجة جدل واسعة بعدما قدّم عرضه الغنائي بإطلالة غير مألوفة، مكتفيًا بشورت وجوارب، في مشهد اعتبره البعض محاولة لكسر القوالب التقليدية للعروض الفنية، فيما رآه آخرون استعراضًا صادمًا هدفه خطف الاهتمام الإعلامي.
التفاعل كان فوريًا على مواقع التواصل، بين من أشاد بالجرأة الفنية ومن وصف اللحظة بأنها تجاوز للحدود المألوفة في حفل عالمي محافظ نسبيًا.
على السجادة الحمراء، لم تكن الأضواء أقل اشتعالًا. هايدي كلوم خطفت العناوين بفستان جريء وشفاف نسبيًا، صُمّم ليحاكي شكل الجسد، ما أعاد فتح النقاش حول حدود الموضة في المناسبات الرسمية، ودور السجادة الحمراء كمنصة للصدمة البصرية بقدر ما هي مساحة للأناقة. إطلالتها تصدّرت قوائم “الأكثر تداولًا” خلال دقائق، وانقسمت الآراء بين اعتبارها أيقونة جرأة وبين انتقادها بوصفها بحثًا عن ضجة مجانية.
 

اقرأ ايضا في فن

تفاصيل جديدة تكشف عن محتوى الرسالة التي تركتها "خادمة" هدى شعراوي
10:22

تفاصيل جديدة تكشف عن محتوى الرسالة التي تركتها "خادمة" هدى شعراوي

تطوّرات جديدة كشفها زوج ابنة الفنانة الراحلة هدى شعراوي، أزاحت الستار عن مضمون الرسالة التي تركتها الخادمة قبل ارتكاب الجريمة، ولا سيما ما يتعلّق بادعائها الإصابة بالملاريا.

10:22

تفاصيل جديدة تكشف عن محتوى الرسالة التي تركتها "خادمة" هدى شعراوي

تطوّرات جديدة كشفها زوج ابنة الفنانة الراحلة هدى شعراوي، أزاحت الستار عن مضمون الرسالة التي تركتها الخادمة قبل ارتكاب الجريمة، ولا سيما ما يتعلّق بادعائها الإصابة بالملاريا.

تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر بعد دخولها المستشفى
07:56

تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر بعد دخولها المستشفى

بعد تعرّض الفنانة المصرية سوسن بدر لحادث مفاجئ يوم الخميس استدعى نقلها إلى المستشفى، كُشفت تفاصيل جديدة عن حالتها

07:56

تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر بعد دخولها المستشفى

بعد تعرّض الفنانة المصرية سوسن بدر لحادث مفاجئ يوم الخميس استدعى نقلها إلى المستشفى، كُشفت تفاصيل جديدة عن حالتها

بيلي آيليش وباد باني يهاجمان دائرة الهجرة والجمارك الأمريكي في حفل غرامي
07:23

بيلي آيليش وباد باني يهاجمان دائرة الهجرة والجمارك الأمريكي في حفل غرامي

لم يكن حفل جوائز غرامي 2026 مجرد أمسية لتكريم أبرز إنجازات الموسيقى العالمية، بل تحوّل إلى مساحة علنية عبّر خلالها عدد من الفنانين عن مواقف سياسية واضحة تجاه سياسات الهجرة الأميركية، ولا سيما حملة دونالد ترامب ضد المهاجرين الشرعيين وتشديد إجراءات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).

07:23

بيلي آيليش وباد باني يهاجمان دائرة الهجرة والجمارك الأمريكي في حفل غرامي

لم يكن حفل جوائز غرامي 2026 مجرد أمسية لتكريم أبرز إنجازات الموسيقى العالمية، بل تحوّل إلى مساحة علنية عبّر خلالها عدد من الفنانين عن مواقف سياسية واضحة تجاه سياسات الهجرة الأميركية، ولا سيما حملة دونالد ترامب ضد المهاجرين الشرعيين وتشديد إجراءات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).

اخترنا لك
تفاصيل جديدة تكشف عن محتوى الرسالة التي تركتها "خادمة" هدى شعراوي
10:22
تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر بعد دخولها المستشفى
07:56
بيلي آيليش وباد باني يهاجمان دائرة الهجرة والجمارك الأمريكي في حفل غرامي
07:23
إليسا تنجو من سقطة مروعة على مسرح أبوظبي وسط قلق الجمهور
07:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026