اطلالات غريبة في حفل غرامي 2026 تتصدر ابرزها جاستين بيبير و هايدي كلوم

تحوّل حفل جوائز غرامي 2026 إلى حدث يتجاوز الموسيقى، بعدما طغت المشاهد الصادمة واللقطات الجريئة على أجواء الأمسية في .



على المسرح، فجّر جاستين موجة جدل بعدما قدّم الغنائي بإطلالة غير مألوفة، مكتفيًا بشورت وجوارب، في اعتبره البعض محاولة لكسر القوالب التقليدية للعروض الفنية، فيما رآه آخرون استعراضًا صادمًا هدفه خطف الاهتمام الإعلامي.

التفاعل كان فوريًا على مواقع التواصل، بين من أشاد بالجرأة الفنية ومن وصف اللحظة بأنها تجاوز للحدود المألوفة في حفل عالمي محافظ نسبيًا.

على السجادة الحمراء، لم تكن الأضواء أقل اشتعالًا. هايدي كلوم خطفت العناوين بفستان جريء وشفاف نسبيًا، صُمّم ليحاكي شكل الجسد، ما أعاد فتح حول حدود الموضة في المناسبات الرسمية، ودور السجادة الحمراء كمنصة للصدمة البصرية بقدر ما هي مساحة للأناقة. إطلالتها تصدّرت قوائم “الأكثر تداولًا” خلال دقائق، وانقسمت الآراء بين اعتبارها أيقونة جرأة وبين انتقادها بوصفها بحثًا عن ضجة مجانية.