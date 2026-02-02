تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر بعد دخولها المستشفى

تطوّرات جديدة كشفها زوج ابنة الفنانة الراحلة هدى شعراوي، أزاحت الستار عن مضمون الرسالة التي تركتها الخادمة قبل ارتكاب الجريمة، ولا سيما ما يتعلّق بادعائها الإصابة بالملاريا.
تحوّل حفل جوائز غرامي 2026 إلى حدث يتجاوز الموسيقى، بعدما طغت المشاهد الصادمة واللقطات الجريئة على أجواء الأمسية في لوس أنجلوس.
لم يكن حفل جوائز غرامي 2026 مجرد أمسية لتكريم أبرز إنجازات الموسيقى العالمية، بل تحوّل إلى مساحة علنية عبّر خلالها عدد من الفنانين عن مواقف سياسية واضحة تجاه سياسات الهجرة الأميركية، ولا سيما حملة دونالد ترامب ضد المهاجرين الشرعيين وتشديد إجراءات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).