تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر بعد دخولها المستشفى

بعد تعرّض الفنانة لحادث مفاجئ يوم الخميس استدعى نقلها إلى المستشفى، كُشفت تفاصيل عن حالتها

ووضحت الإعلامية في برنامجها على فضائية أن الحادث وقع أثناء توجه بدر إلى موقع تصوير مسلسل جديد، حيث تسببت عتبة لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة سنتيمترات بسقوطها وإصابتها بكسر في مفصل إحدى قدميها، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا تكلّل بالنجاح مع تركيب دعامة في عظام الفخذ، وأكدت جودة أن تعاني من آلام شديدة بعد العملية، على أن تغادر المستشفى السبت في حال استقرار وضعها الصحي، مع التزامها الراحة التامة .