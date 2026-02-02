بيلي آيليش وباد باني يهاجمان دائرة الهجرة والجمارك الأمريكي في حفل غرامي

لم يكن حفل جوائز غرامي 2026 مجرد أمسية لتكريم أبرز إنجازات الموسيقى العالمية، بل تحوّل إلى مساحة علنية عبّر خلالها عدد من الفنانين عن مواقف سياسية واضحة تجاه سياسات الهجرة الأميركية، ولا سيما حملة ضد المهاجرين الشرعيين وتشديد إجراءات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).

وفي التفاصيل فازت العالمية بيلي آيليش بجائزة غرامي لأفضل أغنية، وخصّصت جزءًا من خطابها لانتقاد هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، معتبرةً أن «لا أحد غير شرعي على أرضٍ مسروقة»، في إشارة إلى الأراضي التي سُلبت من السكان الأصليين، مؤكدة ضرورة مواصلة النضال ورفع الصوت، وقالت إن «أصواتنا مهمة والناس مهمون».