بيلي آيليش وباد باني يهاجمان دائرة الهجرة والجمارك الأمريكي في حفل غرامي

وفي التفاصيل فازت النجمة
العالمية بيلي آيليش بجائزة غرامي لأفضل أغنية، وخصّصت جزءًا من خطابها لانتقاد هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، معتبرةً أن «لا أحد غير شرعي على أرضٍ مسروقة»، في إشارة إلى الأراضي التي سُلبت من السكان الأصليين، مؤكدة ضرورة مواصلة النضال ورفع الصوت، وقالت إن «أصواتنا مهمة والناس مهمون».
وخلال الحفل، سخر مقدّم توزيع الجوائز، الفكاهي تريفور نوا، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب
قائلًا: «تهانينا يا بيلي آيليش! هذا النوع من جوائز غرامي يطمح إليه جميع الفنانين، تمامًا كما يطمح ترامب
إلى غرينلاند. وهذا منطقي، لأنه منذ رحيل إبستين، يحتاج إلى جزيرة جديدة
ليقضي فيها وقته مع بيل كلينتون».
وفي السياق نفسه، حصد المغني العالمي باد باني جائزة غرامي عن افضل البوم موسيقي، وخلال كلمته وجّه انتقادًا لهيئة الهجرة والجمارك الأميركية قائلًا: «قبل أن أشكر الله
، أقول أخرجوا ICE. نحن لسنا متوحشين ولسنا حيوانات، نحن بشر ونحن أميركيون».