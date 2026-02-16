ميريام فارس تحتفل بعيد الحب بطريقة مميزة وتستعرض مواهب طفليها

واستعرضت ميريام جوارب طريفة اختارتها لزوجها وطفليها جايدن ودايف، زينتها عبارات غزل لبنانية مثل "تقبرني" و"حياتي"، بينما اختارت هي اللون الأحمر الصارخ لطلاء أظافرها تعبيراً عن المناسبة.

ولم يخلُ الاحتفال من لمسة فنية للصغار، حيث قدم طفلا ميريام لوالديهما رسائل يدوية من الكرتون الملون والرسومات العفوية التي تعكس علاقة الحب داخل المنزل، إلى جانب قالب حلوى أحمر وباقة ورد مميزة. كما حرصت ملكة المسرح على إظهار متانة علاقتها بزوجها من خلال نشر مجموعة صور رومانسية قديمة تجمعهما، مع استمرارها في سياسة إخفاء ملامح عائلتها عن الأضواء حفاظاً على خصوصيتهم.