نورهان شعيب تطلب الدعاء من متابعيها بعد تعرضها لأزمة صحية جديدة

كشفت الفنانة نورهان عن تعرضها لأزمة صحية ، هي الثانية لها خلال شهرين فقط، وذلك بعد فترة وجيزة من وعكتها التي أصابتها أثناء سفرها للتكريم في .



ونشرت نورهان عبر حسابها الرسمي على " " دعاءً مؤثراً طالبت فيه بالشفاء والعافية، قائلة: "اللهم اكتب لي الشفاء والنجاة يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك من فيض رحمتك أن تشفيني وتمدّني بالصحة والعافية".

وتأتي هذه الوعكة بعد أقل من شهرين على نقل نورهان إلى أحد مستشفيات فور وصولها للمشاركة في حفل تكريمها، حيث عانت حينها من آلام متتالية بدأت منذ صعودها الطائرة. وكانت نورهان قد عبرت عن حزنها لضياع فرصة الاستمتاع بجمال المغرب، مشيرة إلى أن أغلب ذكرياتها هناك ارتبطت بالمستشفيات، رغم بعض اللحظات الجميلة الخاطفة.

يُذكر أن الفنانة نورهان تمر بفترة صعبة مؤخراً، حيث تعيش من الحزن بعد رحيل والدتها، التي رثتها بكلمات مؤثرة طلبت فيها من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.