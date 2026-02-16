زينة تكشف وجهي توأمها لأول مرة

وجاء ذلك من خلال بطاقات عضوية تخص إحدى النقابات ، تضمنت صوراً واضحة لهما، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها الجمهور نجليها من الفنان عز بشكل مباشر.

قضائياً، كانت زينة قد أقامت دعوى مطالبة بمصروفات دراسية ضد أحمد عز، حيث قدم دفاعها مستندات تتعلق بأجوره في أعمال فنية عدة، من بينها فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري” إلى جانب حملات إعلانية. وأصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكماً بإلزام عز بدفع 23 ألفاً و304 جنيهات إسترلينية، بما يقارب مليون جنيه ، كمصروفات دراسية عن العام 2022/2023. كما ألزمت لاحقاً الفنان بدفع 30 ألف جنيه كأجرة خدم في دعوى أخرى رفعتها زينة لصالح التوأم.

على صعيد فني، أعربت زينة عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسلها “ورد وشوكولاتة”، بعدما تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة خلال الفترة الماضية.