عبير شمس الدين بتصريح جريء: الوسط الفني بلا وفاء

وعن أعمالها الجديدة، كشفت مشاركتها في مسلسلي “اليتيم” و“شمس الأصيل”، بشخصيات تبتعد عن الصورة النمطية للمرأة الشامية، مشددة على أنها أصبحت أكثر انتقاءً في اختياراتها، وأن البطولة لم تعد تعنيها بقدر تأثير الدور في العمل ككل.

كما تطرقت إلى المنافسة التي تتجاوز أحياناً حدود الفن إلى حسابات شخصية، وإلى تعرض صورها للفبركة عبر ، مؤكدة لجوءها إلى . وعلى الصعيد الشخصي، شددت على أن خصوصية أولادها خط أحمر، وأن الأمومة غيّرت نظرتها للحياة والحب.