إبراهيم الحلقي ينفي شائعة وفاته ويطمئن جمهوره بفيديو جديد

وأكد إبراهيم أنه على قيد الحياة وبخير، مشيراً إلى أن ما تم تداوله غير صحيح، ومعلناً أن الفيديو سيكون بداية لسلسلة مقاطع خاصة بشهر رمضان، موجهاً رسالة محبة لجمهوره الذي ساندَه خلال الأيام الماضية. وكانت حالة من القلق قد سادت مواقع التواصل بعد تداول مقاطع له من داخل المستشفى بدت فيها حالته الصحية متعبة، ما دفع والده إلى الظهور في تسجيل مصوّر أوضح فيه أن إبراهيم مرّ بوعكة صحية حقيقية، لكنه حالياً في وضع مستقر وتحت المتابعة الطبية. وبعد نفيه الشائعة، عادت الطمأنينة إلى محبيه الذين ينتظرون ظهوره المرتقب في سلسلة دعوية جديدة خلال شهر رمضان.