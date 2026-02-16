الامير الوليد بن طلال يثير الجدل بصورة مع ايلون ماسك

وأرفق الأمير الصورة بتعليق قال فيه: “قيادة جريئة، تنفيذ استثنائي، شراكتنا مع صديقي وحليفي @elonmusk تصنع الفارق عالمياً”، ما دفع رواد المنصة إلى تداولها بكثافة، وسط انقسام في الآراء بين من رأى فيها رسالة تعكس قوة التحالف بين شخصيتين بارزتين في عالم الأعمال، ومن اعتبرها خطوة غير تقليدية في الخطاب الاستثماري.

ويُعد من أبرز المساهمين في منصة “إكس”، وقد أكد في أكثر من مناسبة أن شراكته مع تتجاوز الجانب المالي، لتشمل دعم إعادة هيكلة المنصة وتطويرها بما يتماشى مع التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب توجهات القابضة في التوسع التكنولوجي.

وأشار الأمير إلى أن التعاون بينهما يجسد نموذجاً للاستثمار القائم على الجرأة في القرار والتنفيذ الفعّال، في ظل مرحلة وصفها بالمفصلية في مسار المنصة ومستقبلها الرقمي.