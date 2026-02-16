صور جديدة من عرض زواج رامي حمدان وسيدرا بيوتي

سيدرا نشرت مجموعة صور التُقطت على أحد شواطئ دبي، ظهرت فيها إلى جانب رامي بإطلالات بيضاء متناغمة عكست أجواء الأمسية الحالمة. وأرفقت الصور بعبارة قصيرة لكنها معبّرة: “ومن هون بلشت قصتنا”، في إشارة إلى أن تلك اللحظة كانت نقطة التحول في علاقتهما التي طالما أثارت تساؤلات المتابعين.

المشهد الذي اختاره رامي لطلب يد سيدرا لم يكن تقليديًا، إذ قرر أن يكون غروب خلفية للحظة الاعتراف، حيث عبّر عن مشاعره بكلمات مؤثرة قبل أن يجثو على ركبته ويقدّم خاتم الخطوبة وسط أجواء هادئة ومليئة بالمشاعر. سيدرا بدت متأثرة بالمفاجأة، ولم تتردد في الموافقة، لتتحول اللحظة إلى احتفال عفوي شارك فيه أفراد العائلة والمقرّبون.



الأمسية لم تخلُ من الطابع العائلي، إذ حضر عدد من أفراد عائلة عمارة، بينهم شقيقتا سيدرا، نارين وشيرين، ما أضفى على المناسبة دفئًا خاصًا بعيدًا عن المبالغة. ورغم بساطة الأجواء، سرعان ما تحولت المقاطع المصوّرة إلى مادة متداولة بكثافة على المنصات الاجتماعية.

خلال وقت قصير، تصدّر اسما سيدرا ورامي محركات البحث، خصوصًا أن علاقتهما كانت محل تكهنات لفترة طويلة بسبب ظهورهما المتكرر سويًا في مناسبات مختلفة، من دون إعلان رسمي سابق.

سيدرا بيوتي، واسمها الحقيقي سيدرا عمارة، تُعد من أبرز المؤثرات في مجالي الموضة والجمال، وتحظى بقاعدة جماهيرية عبر “إنستغرام” و“يوتيوب”. ومع كل خطوة شخصية تشاركها، يتفاعل جمهورها بشكل كبير، ما يجعل حياتها الخاصة محط أنظار المتابعين باستمرار.