اللقطات الرسمية الأولى من "كتب كتاب" رامي حمدان و سيدرا بيوتي

الثنائي
كان قد حرص طوال الفترة الماضية على إبقاء قصة حبهما بعيدة عن الأضواء، بعيداً عن الاستعراض أو إثارة الجدل، قبل أن يعلنا رسمياً ارتباطهما، ما أشعل المنصات الرقمية بالتعليقات والتهاني، ورفع اسميهما إلى قائمة الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية.
وفي هذا السياق، دخلت نارين بيوتي، شقيقة سيدرا، على خط الحدث
، حيث كشفت عبر حساباتها عن صور جديدة
توثّق لحظة تقدّم رامي حمدان
برفقة عائلته لطلب يد سيدرا في أجواء عائلية خاصة. الصور أظهرت أجواءً تقليدية يغلب عليها الطابع الحميمي، مع حضور الأهل وتبادل الابتسامات، ما عكس جدية العلاقة وانتقالها إلى مرحلة رسمية.