اللقطات الرسمية الأولى من "كتب كتاب" رامي حمدان و سيدرا بيوتي

لا يزال اسم اليوتيوبر اللبناني رامي واليوتيوبر سيدرا عمارة، المعروفة “سيدرا بيوتي”، يتصدران حديث رواد ، بعد إعلانهما المفاجئ عن خطوبتهما، في خطوة فاجأت شريحة من المتابعين الذين لم يكونوا على دراية بتفاصيل علاقتهما.



كان قد حرص طوال الفترة الماضية على إبقاء قصة حبهما بعيدة عن الأضواء، بعيداً عن الاستعراض أو إثارة الجدل، قبل أن يعلنا رسمياً ارتباطهما، ما أشعل المنصات الرقمية بالتعليقات والتهاني، ورفع اسميهما إلى قائمة الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية.

وفي هذا السياق، دخلت نارين بيوتي، شقيقة سيدرا، على خط ، حيث كشفت عبر حساباتها عن صور توثّق لحظة تقدّم رامي برفقة عائلته لطلب يد سيدرا في أجواء عائلية خاصة. الصور أظهرت أجواءً تقليدية يغلب عليها الطابع الحميمي، مع حضور الأهل وتبادل الابتسامات، ما عكس جدية العلاقة وانتقالها إلى مرحلة رسمية.



