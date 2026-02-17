ترف التقي بأول تعليق بعد أنباء وفاة والدتها صباح الجزائري: عالم بشع وبدون ضمير

أثارت شائعة وفاة الممثلة الجزائري موجة من الصدمة والقلق على خلال الساعات الماضية، بعدما تم تداول الخبر بشكل مكثّف ومن دون أي مصدر رسمي يؤكده.





وسرعان ما انتشرت الأنباء بين المتابعين في والعالم ، ما أدخل جمهورها في من الحزن والترقب، لا سيما مع غياب توضيح فوري من العائلة أو من الفنانين السوريين في بداية انتشار الشائعة.



غير أن ابنتها الممثلة ترف التقي سارعت إلى وضع حد للجدل، حيث نفت الخبر بشكل قاطع عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في ، مؤكدة أن والدتها بصحة جيدة.



كما كشفت ترف عن حساب مزيف على تطبيق تيك توك ينتحل اسمها، ويقف وراء نشر مقاطع مضللة توحي بوفاة والدتها بهدف جذب التفاعل والمشاهدات، ونشرت صورة توثق الحساب المزيّف.



وعبّرت ترف عن غضبها بالقول: “أمي بخير.. أتمنى منكم الإبلاغ عن هذه الصفحة، ليس لدي أي حساب على تيك توك. توقفوا عن نشر الإشاعات من أجل اللايكات والمتابعين. عالم بشع وبدون ضمير”.