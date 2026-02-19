عاجل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
إلهام علي تفاجئ الجمهور بأداء صادم يتصدر الترند

فن

2026-02-19 | 03:43
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمشاهد وُصفت بـ«المرعبة» للفنانة السعودية إلهام علي من مسلسل «عرس الجن»،ضمن سباق دراما رمضان 2026.

المشاهد انتشرت بسرعة كبيرة وأثارت حالة من الذهول بين المتابعين، لتتصدر إلهام قوائم البحث وتتحول إلى حديث الجمهور والنقاد، بعدما قدّمت أداءً اعتبره كثيرون من أقوى أدوارها على الإطلاق.

وتدور أحداث «عرس الجن» حول القصة الشعبية المعروفة «لنورة الطقاقة» في أواخر التسعينيات، حيث تتلقى نورة – التي تجسدها إلهام علي – دعوة لإحياء حفل زفاف داخل قصر ضخم، قبل أن تكتشف تدريجياً أن المدعوين ليسوا بشراً بل من الجن. ومع تصاعد التوتر والرعب النفسي، تبدأ الشخصية بملاحظة تفاصيل غريبة في تصرفات الحاضرين، لتدخل في مواجهة مرعبة تنتهي بهروبها واعتزالها الفن، في قصة بقيت لسنوات مادة للغموض والتكهنات.

أداء إلهام لم يمر مرور الكرام، إذ أشاد الجمهور بقدرتها على نقل مشاعر الخوف والانكسار بواقعية عالية، معتبرين أن ما قدمته تجاوز حدود الرعب التقليدي إلى حالة نفسية مكثفة جعلت المشاهد يعيش تفاصيل الكابوس معها لحظة بلحظة.

التعليقات انهالت على المنصات، بين من أكد أنه لم يستطع إكمال الحلقة بسبب شدة المشاهد، ومن وصف العمل بأنه نقلة نوعية في دراما الرعب الخليجية. وبذلك، تثبت إلهام علي في رمضان 2026 أنها اختارت المغامرة الفنية الصعبة، وقدمت عملاً أعاد تعريف الرعب الدرامي على الشاشة.

