إلهام علي تفاجئ الجمهور بأداء صادم يتصدر الترند

المشاهد انتشرت بسرعة كبيرة وأثارت من الذهول بين المتابعين، لتتصدر قوائم البحث وتتحول إلى حديث الجمهور والنقاد، بعدما قدّمت أداءً اعتبره كثيرون من أقوى أدوارها على الإطلاق.

وتدور أحداث «عرس الجن» حول القصة الشعبية المعروفة «لنورة الطقاقة» في أواخر التسعينيات، حيث تتلقى نورة – التي تجسدها – دعوة لإحياء حفل زفاف داخل قصر ضخم، قبل أن تكتشف تدريجياً أن المدعوين ليسوا بشراً بل من الجن. ومع تصاعد التوتر والرعب النفسي، تبدأ الشخصية بملاحظة تفاصيل غريبة في تصرفات الحاضرين، لتدخل في مواجهة مرعبة تنتهي بهروبها واعتزالها الفن، في قصة بقيت لسنوات مادة للغموض والتكهنات.

أداء إلهام لم يمر مرور الكرام، إذ أشاد الجمهور بقدرتها على نقل مشاعر الخوف والانكسار بواقعية عالية، معتبرين أن ما قدمته تجاوز حدود الرعب التقليدي إلى حالة نفسية مكثفة جعلت المشاهد يعيش تفاصيل الكابوس معها لحظة بلحظة.

التعليقات انهالت على المنصات، بين من أكد أنه لم يستطع إكمال الحلقة بسبب شدة المشاهد، ومن وصف العمل بأنه نقلة نوعية في دراما الرعب الخليجية. وبذلك، تثبت إلهام علي في 2026 أنها اختارت المغامرة الفنية الصعبة، وقدمت عملاً أعاد تعريف الرعب الدرامي على الشاشة.