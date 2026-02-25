الراقصة دينا بتصريحات مفاجئة: لن أوقف أكاديمية الرقص حتى لو ارتديت الحجاب

أكدت الراقصة الاستعراضية دينا أنها لا ترى أي تعارض بين التزامها الديني واستمرارها في مجال الرقص، مشيرة إلى أنها أدت مناسك والحج، ومؤكدة أنه حتى في حال تكرار مستقبلاً، ستواصل إدارة الرقص الخاصة بها دون تغيير في قناعاتها المهنية.



وخلال لقائها في برنامج «ورا الشمس» مع الإعلامية ، أوضحت دينا أنها لا تميّز بين السيدات في الأكاديمية، لافتة إلى أن المكان مخصص ، لكنه ليس حكرًا على غير المحجبات. وقالت: «أنا مش بميز بين حد، واللي جاية ترقص هي حرة».



وأضافت أن الرقص، من وجهة نظرها، «مش غلط»، مؤكدة أنها لا تعتبره خطأ ولن تراه كذلك يومًا، كما شددت على أنه في حال قررت ارتداء الحجاب فسيكون ذلك التزامًا دينيًا شخصيًا، مشيرة إلى وجود راقصات محجبات ومحترفات في المجال.



وختمت بالتأكيد على احترامها لاختيارات كل امرأة، سواء قررت ارتداء الحجاب أو العمل في الرقص، معتبرة أن الحرية الشخصية تبقى الأساس.