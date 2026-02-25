صدمة في هوليوود.. ابنة مارتن شورت تنهي حياتها

ووفق ما أكدته السلطات المحلية وبيان مكتب الطب الشرعي في المقاطعة، فإن كاثرين فارقت الحياة يوم الاثنين 23 فبراير/شباط 2026 داخل منزلها، حيث تم العثور عليها متوفاة نتيجة إصابة بطلق ناري. وقد جرى فتح تحقيق رسمي في الحادثة وفق الإجراءات المتبعة.
ورغم انتمائها إلى عائلة فنية معروفة، اختارت كاثرين الابتعاد عن الأضواء، وسلكت مسارًا مهنيًا مختلفًا، حيث عملت مرشدة اجتماعية مرخّصة في لوس أنجلوس، وقدّمت الدعم في مجالات الصحة النفسية، من خلال جلسات علاج فردية ومجموعات دعم، كما تعاونت مع جهات ومؤسسات تُعنى بتخفيف وصمة المرض النفسي وتعزيز الوعي المجتمعي.
وفي بيان رسمي، أعرب ممثل عائلة شورت عن الحزن العميق لوفاتها، مشيرًا إلى أنها كانت شخصية محبوبة من الجميع، وستبقى ذكراها مرتبطة بالنور والفرح الذي كانت تنشره في محيطها. كما طلبت العائلة احترام خصوصيتها خلال هذه المرحلة الصعبة.
يُذكر أن كاثرين واحدة من ثلاثة أطفال تبناهم مارتن شورت مع زوجته الراحلة نانسي دولمان، التي توفيت عام 2010 بعد صراع مع سرطان المبيض عن عمر 58 عامًا.
وعلى خلفية هذه الفاجعة، أعلن منظمو جولة In Conversation الكوميدية، التي يشارك فيها مارتن شورت إلى جانب ستيف مارتن، تأجيل العروض المقررة في مدينتي ميلووكي ومينيابوليس حتى إشعار آخر، دعمًا له في ظل الظروف العائلية الأليمة التي يمر بها.
