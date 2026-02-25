الأخبار
قمر خلف تخطف الأنظار في "مولانا" بأداء متزن وعميق
قمر خلف تخطف الأنظار في "مولانا" بأداء متزن وعميق
قمر خلف تخطف الأنظار في "مولانا" بأداء متزن وعميق

فن

2026-02-25 | 06:42
قمر خلف تخطف الأنظار في "مولانا" بأداء متزن وعميق
Aljadeed
قمر خلف تخطف الأنظار في "مولانا" بأداء متزن وعميق

لفت ظهور الفنانة السورية قمر خلف في مسلسل مولانا الأنظار منذ إطلالتها الأولى، حيث لم يكن حضورها عابرًا ضمن أحداث العمل، بل جاء محمّلًا بثقل درامي واضح وأداء متزن يعكس خبرة سنوات طويلة في عالم التمثيل.

وقدّمت قمر شخصية اتسمت بالهدوء والعمق، مبتعدة عن المبالغة أو الأداء الانفعالي الزائد، ما منح الدور صدقية كبيرة وجعل تفاعل الجمهور معها طبيعيًا وسلسًا. سيطرتها على التفاصيل الدقيقة، من نبرة الصوت إلى لغة الجسد، أظهرت احترافية عالية وقدرة على إيصال المشاعر بأقل قدر من الاستعراض.

ورغم أن مسلسل مولانا يضم مجموعة من الأسماء القوية ويعج بحوارات مكثفة ومشاهد مشحونة، استطاعت قمر خلف أن تحجز لنفسها مساحة خاصة، مؤكدة أن الخبرة الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج إعلامي بقدر ما تحتاج إلى حضور صادق وأداء محسوب.

النقاد ورواد مواقع التواصل أشادوا بإطلالتها، معتبرين أن وجودها أضاف توازنًا وثقلًا دراميًا واضحًا إلى العمل، وساهم في رفع مستوى بعض المشاهد المفصلية.

بهذا الدور، تثبت قمر خلف مجددًا أنها من الأسماء القادرة على ترك بصمة حقيقية حتى في الأدوار المركبة والمساحات الصعبة، وأن الرهان على الأداء الهادئ أحيانًا يكون الأقوى تأثيرًا في ذاكرة المشاهد.

 

بعد فترة طويلة من الغموض والتكهنات التي أحاطت بشخصية المغني المقنّع “توو ليت”، خرج الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، ليضع حدًا للتساؤلات التي شغلت الجمهور على مدار عامين.

