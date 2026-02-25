أزمة صحية مفاجئة توقف ياسمين الخطيب عن التصوير

وفي تفاصيل الحالة، أوضحت ياسمين عبر منشور على حسابها الرسمي في «فيسبوك» أنها لاحظت منذ بداية تصوير البرنامج وجود تورم ملحوظ في خدها الأيمن، قبل أن يتبين لاحقًا – وبعد تأخر في التشخيص – إصابتها بعدوى بكتيرية في الأنسجة تسببت في التهاب عميق أسفل الجلد.

وأضافت أن الالتهاب تطور إلى ظهور ثلاثة خراريج كبيرة، ما اضطرها إلى الخضوع لعملية جراحية دقيقة لاستئصالها في ثالث أيام . وأشارت إلى أن وضعها الصحي لا يزال غير مستقر حتى الآن، الأمر الذي حال دون استكمال تصوير الحلقات الجديدة من البرنامج.

وكتبت في منشورها: “من أول يوم تصوير وأنا ملاحظة تورم في خدي اليمين، اكتشفت متأخر جدًا للأسف إني أُصبت بعدوى بكتيرية في الأنسجة أدت لالتهاب عميق تحت الجلد و3 خراريج ضخمة، واضطريت أخضع لجراحة دقيقة لإزالتها تالت يوم رمضان. حتى الآن إحنا متوقفين عن التصوير لأن حالتي ما زالت سيئة.. اذكروني في دعواتكم”.

وأكدت أن فريق العمل قرر إيقاف التصوير مؤقتًا لحين تعافيها الكامل وعودتها إلى الاستوديو، مشيرة إلى تقديرها لموقفهم الداعم في هذه المرحلة.

وكان برنامج «الشمس» قد انطلق تصويره مؤخرًا، قبل أن تتعرض لهذه الوعكة الصحية التي أثارت تعاطفًا واسعًا بين متابعيها، حيث انهالت عليها رسائل الدعاء والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الشاشة.