صفعة إلهام علي لـ مصعب المالكي في "شارع الأعشى" تتصدر الترند

تحوّل الصفعة في مسلسل شارع الأعشى إلى ترند خلال ساعات، بعدما اجتاحت مقاطع الفيديو المنصات وتصدّرت قوائم التفاعل.



اللقطة جمعت مصعب المالكي وإلهام علي في مواجهة درامية محتدمة بين شخصية “ضاري” ووالدته “وضحى”، في واحد من أكثر المشاهد توترًا منذ بداية العمل.



وخلف الكاميرا، حاول المالكي كسر حدّة اللحظة، مازحًا: “مبدئيًا الكف يوجع”، في تعليق خفف أجواء المشهد بعد تصويره، وكشف جانبًا إنسانيًا من كواليس العمل.



دراميًا، جاءت الصفعة بعد مواجهة قاسية حمّل فيها الابن والدته مسؤولية كلام الحي وما اعتبره “فضيحة”، لتردّ بانفعال عكس حجم الضغط الاجتماعي وتراكماته داخل العائلة.



المشهد فتح باب مجددًا حول تأثير الشائعات على الروابط الأسرية، وانقسم الجمهور بين من رأى في تصرّف الأم رد فعل طبيعي تحت الضغط، ومن تعاطف مع الابن معتبرًا أنه ضحية بيئة قاسية وأحكام مجتمع لا يرحم.

