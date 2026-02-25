نجوم الفن يشيّعون والد مي عمر في مشهد مؤثر

وشهدت الجنازة من التأثر الشديد، حيث بدت علامات الانكسار واضحة على مي عمر لحظة وصول الجثمان، فيما التف حولها عدد من الأصدقاء والمقربين لدعمها في هذه اللحظات الصعبة. وكان في مقدمة الحضور زوجها المخرج سامي، الذي لم يفارقها طوال مراسم التشييع.

كما شارك في الجنازة عدد من الفنانين، من بينهم رنا رئيس، وفاء عامر، مجدي، عفاف مصطفى، ريم سامي، إلى جانب مجموعة من الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على الوقوف إلى جانب الأسرة وتقديم التعازي.

وكانت مي عمر قد نعت والدها عبر حساباتها الرسمية على بكلمات مؤثرة حملت معاني الإيمان والرضا بقضاء ، حيث كتبت: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي الغالي، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

، أعلن محمد سامي خبر الوفاة عبر حسابه على ، قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون، والد زوجتي عمر بدر أبو هاني في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء. كما نشر لاحقًا رسالة أخرى عبّر فيها عن تقديره الكبير للراحل، مؤكدًا أنه كان رجلًا محترمًا طيب القلب، ولم يرَ منه إلا كل خير.

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع خبر الوفاة، حيث انهالت رسائل التعزية والدعاء عبر مواقع التواصل، معبرين عن تضامنهم الكامل مع مي عمر وأسرتها في هذا الظرف الإنساني الصعب.