أول ظهور علني للأميرة يوجيني بعد اعتقال والدها

ورصدت عدسات المصورين الأميرة البالغة من العمر 35 عامًا داخل مقهى Hagen Espresso Bar، حيث اشترت القهوة لها ولزوجها جاك بروكسبانك، في وصفه شهود بالعفوي والطبيعي. ووفق ما نقلته مجلة People عن مصدر مطلع، بدت يوجيني مسترخية للغاية، تتبادل الحديث والضحكات مع أحد معارفها، من دون أن تظهر عليها علامات توتر أو محاولة تجنب الأنظار.

ويأتي هذا الظهور في وقت تتزايد فيه الضغوط الإعلامية حول عائلتها، لا سيما بعد تجدد التدقيق المرتبط بعلاقة والديها الأمير أندرو وسارة فيرغسون بملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. ورغم ذلك، تحرص يوجيني وشقيقتها الكبرى الأميرة بياتريس على الحفاظ على حضور منخفض نسبيًا، مع تركيز واضح على حياتهما العائلية.

مصادر مقربة أكدت أن الشقيقتين تضعان أطفالهما في صدارة الأولويات، وتسعيان إلى إبعاد عائلتيهما عن أجواء الجدل، في ظل مرحلة وصفت بالحساسة والمؤلمة. وأضاف مصدر أن الأمر يحمل لهما أبعادًا شخصية معقدة، إلا أن رابطة الأبوة والأمومة تظل قائمة مهما اشتدت العواصف.

يُذكر أن الأميرة يوجيني تزوجت من جاك بروكسبانك عام 2018، ولديهما ولدان هما أوغست وإرنست، فيما تزوجت الأميرة بياتريس من إدواردو مابيلي موزي عام 2020، ولديهما ابنتان سيينا وأثينا.